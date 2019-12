João Igor fala do acesso e de suas conquistas pelo Sport: "Ano especial para mim"

Na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o Sport e Ponte Preta se enfrentaram, ambas as equipes entraram em campo buscando a vitória e os torcedores do Leão nas arquibancadas da Ilha do Retiro puderam acompanhar um jogo emocionante.

A Macaca não se intimidou por estar em território adversário e atacou sem medo, tanto que abriu o placar aos 20' da primeira etapa com Roger, deixando os torcedores do Sport desanimados ao ver o time atrás no placar, mas no segundo tempo as coisas mudaram e um revés aconteceu, levando alegria a torcida o Leão voltou que lotava o estádio naquela noite a fim de apoiar.

Guilherme, autor dos dois gols, balançou as redes aos 60' empatando e aos 77' chutou com categoria para deixar o seu, e contou com a participação do volante João Igor, que finalizou o passe com maestria, quase sendo autor do gol de acesso. Em entrevista, o volante falou sobre o acesso do time à elite do futebol e sobre as suas conquistas no time pernambucano.

“Fico muito feliz. Esse ano foi muito bom, ano especial para mim como pra toda equipe, e fazer parte dessa grande equipe que o Sport montou nesse ano de 2019, onde saímos com o titulo do Estadual Pernambucano e da Taça dos Campeões no meio do ano contra CSA, mostrou nossa força e que iriamos briga pelo titulo trazer a equipe a elite do Brasileiro”.

Chegando ao Sport no começo deste ano por empréstimo do Santos, João Igor, de 23 anos, tinha contrato apenas para a disputar estadual, mais com a conquista do campeonato e as boas atuações, ele foi prorrogado para o Brasileiro Série B.

Decisão acertada por parte da diretoria já que como titular, o volante apresentou bons números, sendo uma das principais peças para o acesso e o vice-campeonato da competição. João Igor, aproveitou a oportunidade para relembrar as emoções que viveu desde o momento que chegou e fez questão de exaltar a torcida Rubro-Negra.

“Foi um ano inexplicável vestir essa camisa de peso e de uma torcida maravilhosa, que nós apoiou do começo ao fim dessa Série B, e tudo que nos conquistou foi graças ao apoio deles que foi nosso 12 jogador, e esse ano foi maravilhoso pra mim, e tenho certeza que pelo tamanho, pela estrutura e historia o Sport voltou pra onde não deveria ter saído".

O Sport teve uma boa campanha, garantiu o acesso para disputar a Série A em 2020 e encerrou a competição na segunda posição com 68 pontos, apenas sete pontos atrás do campeão, Bragantino.