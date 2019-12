Joia da base, Reinier faz dois gols e prega evolução: "Pretendo melhorar"

Goleada, show de bola, chocolate... Em seu último jogo no Maracanã em 2019, o Flamengo sacolou o Avaí por 6 a 1 na 37ª rodada do Brasileirão. Atuando em apenas 29 minutos, já que entrou aos 16' do segundo tempo, Reinier marcou dois gols e ajudou no placar elástico. O primeiro dele foi de biquinho — e assim também vale.

Em entrevista ao canal SporTV depois do jogo, o garoto de 17 anos falou sobre seu gol na noite desta quinta-feira (05).

"Eu sei que ele quer a minha excelência e eu pretendo melhorar, melhorar, melhorar, para chegar à minha excelência. Gol de biquinho, tabelinha entre eu, Gabi e Diego, e eu pude dar o biquinho, que era o recurso que eu tinha, né. Muito feliz com o gol e com a vitória e podendo dar alegria para a Nação."

Reinier está no ápice de seu valor de mercado até o momento: 25 milhões de euros. 1,86m de talento que aparece principalmente na entrada da área. Vale lembrar que ele tem contrato com o Rubro-Negro até 31/12/2024. Clubes da Europa como Atlético de Madrid, PSG e Borussia Dortmund já sondam a cria do Ninho.

Agora, o próximo compromisso do Flamengo é contra o Santos, às 16h do domingo (08), pela última rodada do Brasileirão. Depois o foco é total no Mundial de Clubes, onde estreia dia 17 de dezembro, no Catar, contra o vencedor do confronto entre Al Hilal-ASA e Espérance Tunis-TUN.