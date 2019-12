Luxemburgo faz balanço da temporada e convida torcedores para último treino do Vasco

Nesta quarta-feira (05) o Vasco ficou no empate em 1 a 1 com o Bahia na Arena Fonte Nova, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a classificação para a Copa Sul-Americana garantida, o Gigante da Colina apenas cumpre tabela nessa reta final de competição.



Marrony, artilheiro vascaíno na temporada com 10 gols, foi quem garantiu o empate no placar. O Vasco encerra sua participação no campeonato neste domingo (08) contra a Chapecoense no Maracanã. A assistência para o gol de Marrony saiu dos pés de outra joia vascaína, o garoto Gabriel Pec, que falou após o jogo de ter dado o passe decisivo:



"Fui muito feliz de poder entrar e ajudar meus companheiros. Infelizmente ficamos no empate, mas nosso time lutou bastante e estão todos de parabéns."



O treinador Vanderlei Luxemburgo apoiou a anulação do pênalti marcado para o Vasco ainda no primeiro tempo, mas disse que o árbitro foi rigoroso na expulsão de Ricardo Graça:



"Ele esteve convicto da marcação e apitou. Mas o Var está aí pra isso. Não foi pênalti. No entanto, achei que foram rigorosos demais na expulsão do Graça. Ele levantou um pouco o pé mas não agrediu o Gilberto. Ali eu acho que faltou um pouco de bom senso", disse Luxemburgo.



Luxemburgo também fez um balanço do Vasco no campeonato e falou sobre o lançamento dos garotos:



"O Vasco fez o que deveria fazer: conseguiu se livrar do rebaixamento. Isso era muito importante para que pudéssemos planejar melhor nosso ano de 2020. Nós também pudemos lançar os garotos, demos oportunidades ao Pec, ao Thalles Magno, Tiago Reis e ao Bruno (Gomes), jogadores que fomos buscar na base, pois são ativos do clube e devem ser aproveitados. Faço um balanço positivo do campeonato muito por conta disso."



Por fim, Luxemburgo fez um pedido a torcida vascaína:



"A torcida já tem feito um espetáculo. Foram mais de 100 mil associações em uma semana, mobilização para o jogo contra a Chapecoense que deve ter casa cheia, com expectativa de 70 mil pessoas. Muito bonito! Mas eu convido a todos para participarem do nosso último treino neste sábado às 10 horas da manhã. Vamos aplaudir esses atletas que foram homens e lutaram até o final por uma posição digna. A entrada custará apenas 1 kg de alimento para quem precisa", finalizou.

O último compromisso do Vasco é às 16h do domingo (08), em casa, contra a Chapecoense.