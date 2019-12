Vasco negocia com a Kappa para o  fornecimento de material esportivo

Há quase 3 anos, a empresa Diadora fornece os materiais esportivos para o Vasco. Porém, o patrocínio parece estar próximo do fim. O Gigante da Colina ainda está estudando a rescisão unilateral do contrato, mas já negocia com a companhia italiana Kappa.

A Kappa já patrocinou o time no passado e, sem dúvidas, o torcedor vascaíno vai se lembrar muito bem. No final da década de 90, a equipe carioca conquistou diversos títulos, entre eles: Campeonato Brasileiro (1997 e 2000), Libertadores (1998) e Mercosul (2000).

Mesmo com as conversas bem avançadas, os adeptos cruz-maltinos ficarão ansiosos por um tempo. O clube ainda precisa analisar a questão do atual contrato com a Diadora, que tem um valor altíssimo, e finalizar as negociações com a próxima fornecedora. A expectativa é que tudo seja finalizado até o meio do ano de 2020 e, enquanto isto não é concluído, o Vasco continua com os materiais esportivos vigentes.