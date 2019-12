Buscando se manter no G4 do Brasileirão, Athletico vai até Florianópolis enfrentar o Avaí

O Avaí recebe a equipe do Athletico-PR na tarde deste domingo (8), às 16h, em jogo válido pela última rodada da Série A de 2019. As duas equipes já têm o próximo ano definido, mas ainda buscam algumas marcas nesta rodada final. Do lado do Avaí, a busca é evitar o recorde negativo de menos gols marcados na Série A do Brasileirão.

Os 18 gols marcados neste ano iguala a marca do Paraná de 2018. Pelo lado do rubro-negro paranaense, a meta é alcançar o G4, já que a equipe está dois pontos atrás do Grêmio, que tem 65. Para isso, o Furacão precisa vencer e torcer por um tropeço da equipe gaúcha, que também joga fora de casa, contra o Goiás.

Avaí com seis mudanças para a última partida

Serão seis o número de peças diferentes para a última partida do Avaí na Série A de 2019. No gol, Vladimir dá lugar a Lucas Frigeri. No setor defensivo, o zagueiro Zé Marcos, o lateral direito Léo e o lateral esquerdo Ramon são novidades. As duas últimas alterações serão feitas no meio campo, com Pedro Castro e Luan Pereira ganhando uma chance.

O Leão da Ilha deve jogar com: Lucas Frigeri, Léo, Marquinhos Silva, Zé Marcos e Ramon; Pedro Castro, Wesley, Richard Franco, João Paulo e Luan Pereira; Jonathan.

Athletico terá quase time todo reserva

Se o Avaí tem um grande número de mudanças para a partida, o Athletico tem um número ainda maior. Apenas dois titulares jogarão: Thiago Heleno e Camacho.



"Nós vamos para Florianópolis com uma equipe bastante modificada, mas os que irão para lá vão representar bem o Athletico, como assim foi em toda a competição. Vai ser uma equipe jovem, com muitos talentos, atletas que têm um futuro promissor pela frente e sabem da responsabilidade de fazer um bom jogo contra o Avaí. Iremos contar com o Thiago Heleno e o Camacho, jogadores que, por motivos óbvios, precisam terminar a temporada e vão dar a experiência necessária para o restante do grupo", disse o técnico Eduardo Barros.

Mesmo com uma escalação completamente nova, o Furacão vai tentar defender os 12 jogos de invencibilidade, além de lutar pela vaga no G4.



O Athletico deve jogar com: Léo; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinícius; Camacho, Erick e Tomás Andrade (Bruno Nazário); Braian Romero, Vitinho (Pedrinho) e Thonny Anderson.