Já garantido na pré-Libertadores, Corinthians recebe o Fluminense na última rodada do Brasileirão

Corinthians e Fluminense se enfrentam neste domingo (08), em Itaquera, às 16h (de Brasília). O confronto é válido pela 38ª rodada, a última do Campeonato Brasileiro. O Timão é o sétimo colocado, com 56 pontos. Enquanto o Tricolor ocupa a 14ª colocação, com 43 pontos conquistados.

Ao todo, foram 110 jogos entre as equipes, com 39 vitórias para cada um. Além disso, foram 32 empates. A última partida ocorreu em 15 de setembro, no Mané Garrincha, pela 19ª rodada do Brasileirão deste ano. O Tricolor venceu por 1 a 0, com gol do meia Ganso, após falha de Cássio.

O trio de arbitragem vem de Santa Catarina. Rodrigo Dalonso Ferreira comanda a partida. Seus assistentes serão Alex dos Santos e Thiago Americano Labes. O responsável pelo árbitro de vídeo será Bráulio da Silva Machado, também catarinense.

Corinthians já está garantido na pré-Libertadores

Com a vaga na pré-Libertadores assegurada, o Timão não tem grandes ambições na última rodada da competição. No entanto, a equipe não vem tendo regularidade nas últimas partidas. Nos últimos cinco jogos, um empate em 0 a 0 com o Internacional, vitórias sobre Avaí e Ceará e derrotas para Botafogo e Atlético-MG.

A equipe terá quatro baixas para a partida. Entre eles, o meia Pedrinho, com dores na panturrilha. Além dele, Danilo Avelar segue tratando de dores no ombro direito. Já o zagueiro Manoel será poupado do último jogo. Seu substituto seria Bruno Méndez, mas o jogador sente um incômodo no púbis e também está fora.

Completando a lista de jogadores fora da partida, o atacante Everaldo não foi relacionado por opção da comissão técnica. Com isso, o técnico Coelho optou por relacionar três jogadores do sub-20: o lateral-direito Igor e os atacantes Madson e Nathan.

A provável escalação é: Cássio; Fagner, Marllon, Gil e Carlos Augusto; Gabriel e Júnior Urso; Janderson, Mateus Vital e Vagner Love; Mauro Boselli (Gustagol).

Fluminense quer confirmar vaga na Sul-Americana

Último classificado para a Sul-Americana, o Tricolor quer a vitória para garantir vaga na competição. A equipe está há cinco jogos sem perder. Desde então, foram três empates, 1 a 1, com Atlético-MG e Avaí, e 0 a 0 com o Fortaleza, e vitórias sobre CSA e Palmeiras, ambos por 1 a 0.

Para a partida, as novidades no time titular são Evanilson, Luccas Claro e Igor Julião. O atacante será o substituto de Yony González, suspenso. O zagueiro substitui Digão, que teve a suspensão pela expulsão contra o Santos aumentada pelo STJD. Já o lateral substitui Dodi, expulso na última partida.

O atacante João Pedro também está fora. O jogador sente dores na coxa e se despediu da equipe, já que está vendido para o Watford, da Inglaterra. Outra baixa é o meia Ganso, que se recupera de uma lesão na coxa e também teve sua pena aumentada pelo STJD após discussão com o então técnico Oswaldo de Oliveira.

A provável escalação é: Marcos Felipe, Gilberto, Nino, Luccas Claro e Igor Julião; Yuri, Caio Henrique, Daniel e Nenê; Marcos Paulo e Evanilson.