Gerson crava que fica no Flamengo até o fim do contrato e ainda propõe extensão

Com o fim do ano mágico batendo na porta, o planejamento de 2020 do Flamengo já está na pauta. Nisso, a manutenção do elenco é um dos pontos essenciais. E além das incertezas que cercam o treinador Jorge Jesus e o atacante Gabigol, alguns rumores começam a rodar sobre o volante Gerson.

Peça fundamental no esquema tático do português, o "Coringa" desperta interesse de Barcelona, Nice (da França) e Benfica, de acordo com o apurado pela VAVEL Brasil. mas tem contrato até 31 de dezembro de 2023 com o Fla.

Na tarde desta segunda-feira (9), a ESPN fez sua tradicional festa Bola Prata, que premia os melhores jogadores de cada posição do Brasileirão 2019. O canal colocou Gerson e Arão como os principais volantes da competição. Depois da gratificação, ao repórter Mendel Bydlowski, o jogador flamenguista reafirmou sua felicidade em jogar no clube do coração.

"Eu tenho quatro anos e meio de contrato, para mim está tranquilo. Eu não pretendo sair, cheguei agora e não tem porque sair. É meu time do coração. Eu tenho um laço muito grande com o Flamengo. Por mim, a gente cumpre e se quiser aumenta mais ainda."

Gerson chegou em julho ao Flamengo após fazer o clube carioca pagar 11,8 milhões de euros à Roma, onde o volante não conseguiu desempenhar um bom futebol. Com Jesus, virou titular em pouco tempo. Com dinamismo e categoria, formou dupla com Arão. Tendo atuado em 34 jogos até aqui, jogou como volante, armador, segundo atacante e ponta, motivando o apelido de "Coringa". Agora, vive um momento de revalorização de mercado.

Gerson foi revelado pelo Fluminense e vendido para a Roma quando valia 10 milhões de euros, segundo o site alemão especializado em mercado do futebol Transfermarkt. Em seguida, jogou na Fiorentina por empréstimo, chegando ao rótulo de €15 milhões. Depois caiu para €13 milhões. No Flamengo, retomou o caminho da valorização e chegou à marca de €14 milhões aos 22 anos, com bastante potencial de crescimento.