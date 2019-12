Dominante, Flamengo tem nove representantes na seleção do Brasileirão 2019

Campeão brasileiro com uma dominância surpreendente, o Flamengo também foi protagonista no Prêmio do Brasileirão, na noite desta segunda-feira (9), como já era de se esperar. O Rubro-Negro emplacou nada menos do que nove jogadores na seleção do campeonato, montada por jornalistas e profissionais do futebol.

Os únicos 'intrusos' foram o goleiro Santos e o volante Bruno Guimarães, ambos do Athletico-PR. O time ideal formado pelos craques do Brasileirão ficou desta forma: Santos, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Gerson, Bruno Guimarães e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Mas se engana quem acha que os prêmios do Flamengo pararam por aí. Além de dominar a seleção, o Rubro-Negro carioca ainda levou o craque do campeonato, com Bruno Henrique, o craque da galera, com Everton Ribeiro, eleito através da votação popular, o gol mais bonito, com Arrascaeta, e o melhor treinador da competição, com Jorge Jesus, o Mister, que recebeu o troféu das mãos de Zagallo.