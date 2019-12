Em rede social, Henrique Dourado se despede após segunda passagem pelo Palmeiras

A segunda passagem de Henrique Dourado no Palmeiras chegou ao fim cercada de frustração e dúvidas. Emprestado pelo Henan Jianye até o final de dezembro, o atacante chegou ao Verdão ainda em julho, mas quase não entrou em campo nesta temporada. Foram apenas quatro jogos disputados e nenhum gol marcado.

Sem oportunidades com Felipão e Mano Menezes, Dourado sequer teve chance de demonstrar seu nível futebolístico após a grave fratura na tíbia, sofrida na estreia pelo clube chinês, ainda em março. Agora, o atacante arruma as malas e ruma novamente para a Ásia, onde busca ter uma maior sequência e voltar a balançar as redes.

Nesta última segunda-feira (9), o atleta de 30 anos usou seu perfil no Instagram para se despedir do Palmeiras. Apesar de não esconder a chateação pela passagem rápida e longe dos holofotes no Verdão, Dourado fez questão de manifestar seu carinho pela instituição.

Confira abaixo as palavras do atacante no post:

"Dia de deixar meu agradecimento. Me despeço outra vez do Palmeiras. Infelizmente não foi da forma que eu esperava quando voltei, por diversas circunstâncias, mas sempre permanecerá meu respeito e carinho pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora é descansar nas férias e logo após a virada do ano retornar para a China onde terei um excelente 2020".