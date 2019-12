Havan se aproxima de acerto com Vasco para 2020

-O Vasco da Gama já pensa em 2020, e além das metas dentro de campo, o clube pensa no marketing e finanças. Conforme diz o "Diário do Rio", o Cruz-Maltino se aproxima de um acerto com a Havan para estampar sua marca como patrocinadora master no uniforme do clube. Segundo o portal Uol, a reunião entre os presidentes do clube e a empresa ocorrerá nesta quarta-feira (11).

Apesar de as conversas existirem desde fevereiro, o Vasco passou a temporada 2019 com o slogan do sócio-torcedor, e também com o Banco BMG. Neste ano, o clube recebeu R$ 8 milhões da instituição financeira em um acordo válido por 5 anos inicialmente, que pode render até R$64 milhões aos cofres do Gigante da Colina.

Reunião

Marcada para Brusque, Santa Catarina, além de Campello e Hang, está prevista a presença do empresário Flávio Moreno, considerado o "mediador" das conversas. O interesse de Luciano Hang é antigo, e conforme diz o Uol, intensificou-se com a crescente na demanda de sócios que elevaram o Vasco da oitava para a primeira posição do ranking de associados no Brasil em pouco mais de uma semana.

A possibilidade de a Havan desbancar o Banco BMG e assumir o espaço mais valioso de publicidade no uniforme é considerável, visto que, existe uma cláusula contratual do clube com o banco, onde, caso haja uma oferta superior aos valores assinados, haverá a mudança publicitária.

Mobilização

Torcedores vascaínos encontram-se divididos com a possibilidade de acerto entre as partes. Conforme diz a Revista Fórum, algumas pessoas se mostram preocupadas com a aproximação política de Luciano Havan com o clube, já que o empresário é assumidamente apoiador do Presidente Jair Bolsonaro.

Por outro lado, há um seleto grupo de torcedores que apoiam o acerto, pois entendem a realidade financeira que o clube atravessa há anos e enxergam com bons olhos um novo investimento. No perfil oficial de Luciano, no Instagram, há uma considerável concentração de vascaínos pedindo o desfecho positivo das conversas.

Até o desfecho da reunião provavelmente não teremos os valores divulgados, porém, o que se pode adiantar é que deve ser apresentado à Hang o planejamento do Vasco para 2020 junto das expectativas de marketing.