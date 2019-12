Dirigente do Bangu, Celso Bandeira fala sobre expectativas para 2020: "não é impossível"

O Bangu-RJ terá uma temporada insana em 2020. A equipe do Rio de Janeiro disputará o Campeonato Brasileiro Série D, a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca. Em nota oficial, o Gerente de Futebol, Celso Bandeira analisou o próximo ano para o clube suburbano.

O alvirrubro têm projetos ambiciosos e, segundo o dirigente, não é impossível concretizá-los. Além disso, Bandeira dissertou sobre cada meta estabelecida.

"No Carioca esperamos buscar uma boa colocação, como nesse ano. Apesar de sabermos o quão difícil é, não é impossível pois podemos chegar se fizermos um bom trabalho. No Brasileiro a intenção é ficar entre os quatro que vão para a Série C, pois precisamos voltar a jogar os campeonatos nacionais em todas as temporadas. Na Copa do Brasil o objetivo é avançar de fase e buscar ir o mais longe que pudermos. Já na Copa Rio, no segundo semestre, queremos retomar as fases finais por termos chegado duas vezes numa decisão e ainda não sermos campeões", analisou.

O Bangu-RJ vai manter boa parte do seu elenco, ou seja, usará os jogadores de 2019 como uma base e está fazendo algumas modificações pontuais. O cartola falou sobre a reestruturação da equipe.

"Estamos no caminho certo na reestruturação do elenco. Saíram alguns jogadores principais neste ano e estão sendo contratados alguns atletas para as posições que ficaram vagas. Até o momento nós conseguimos renovar um bom percentual dos contratados de atletas que atuaram neste ano e isso nos dá uma base, o que é interessante por conta das qualidades apresentadas", disse.

Na próxima quinta-feira (12), o alvirrubro conhecerá o seu primeiro adversário na Copa do Brasil. O possíveis times, são: Brasil de Pelotas-RS, CRB-AL, Londrina-PR, Criciúma-SC, CSA-AL, Luverdense-MT, Oeste-SP, Sampaio Corrêa-MA, Santa Cruz-PE ou Vila Nova-GO. Todos estão no pote C.