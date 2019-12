Flamengo treina em semana de embarque ao Catar para disputa do Mundial de Clubes

No final da manhã desta quarta-feira (11), o elenco do Flamengo treinou no Rio de Janeiro em semana de embarque a Doha, no Catar. As atividades em campo também foram as primeiras desde o fim do Campeonato Brasileiro no domingo passado (8), já que segunda-feira (9) foi um dia marcado por premiações e terça-feira (10) por folga. Mas agora o foco é total no Mundial de Clubes.

Com o voo ao Oriente Médio marcado para sexta-feira (13), o treinador Jorge Jesus comandou atividades no Ninho do Urubu e a abriu para a imprensa por apenas 10 minutos.

Bruno Henrique teve dores na coxa no jogo contra o Santos, mas treinou normalmente (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Após chegar em solo catari, o Flamengo treina no CT do Al Duhail, já em Doha, no sábado (14). Um dia depois, no domingo (15), faz o segundo treino no mesmo local. Na véspera da estreia contra Al-Hilal (ASA) ou Espérance Tunis (TUN), na terça-feira (17), o elenco folga. Confira o cronograma do próximos dias flamenguistas:

DATA ATIVIDADE 13/12 - sexta Viagem para Doha, no Catar 14/12 - sábado Treino no CT do Al Duhail, em Doha 15/12 - domingo Segundo treino no CT do Al Duhail 16/12 - segunda Folga 17/12 - terça Estreia contra Al-Hilal ou Espérance



Vale lembrar que quinta (12) e sexta (13), os jogadores terão leves treinamentos ainda em campo — mas nada muito puxado.

Temendo a repetição do #AeroFla que aconteceu no embarque rubro-negro a Lima, para a final da Libertadores, diretoria do Flamengo e a Prefeitura do Rio de Janeiro planejaram um esquema de deslocamento da delegação do Ninho do Urubu ao Aeroporto do Galeão. Veja a nota oficial do clube:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o embarque da delegação para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa contará com um esquema especial de segurança e trânsito. Para garantir que o deslocamento da delegação ocorra dentro do tempo programado na próxima sexta-feira (13), a Prefeitura do Rio de Janeiro e as autoridades de segurança e trânsito desenvolveram um planejamento específico para o trajeto entre o CT Ninho do Urubu e o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

A partir das 9h, a Estrada dos Bandeirantes, no trecho de Vargem Grande, entre a Estrada do Rio Morto e a Av. Américas (início da Serra da Grota Funda), terá circulação restrita aos moradores locais e aos ônibus de linhas regulares da cidade. Na Ilha do Governador, a partir das 10h, os acessos à Ponte Velha do Galeão estarão bloqueados nos dois sentidos. A chegada e a saída da Ilha deverão ser feitas exclusivamente pela Estrada do Galeão (Ponte Nova) a partir desse horário.

O Flamengo agradece o apoio da torcida e as manifestações de carinho ao longo do trajeto. Em parceria com a Prefeitura e as autoridades de segurança, solicitamos que os torcedores não se aglomerem nas imediações do Ninho do Urubu e do Aeroporto do Galeão. Qualquer interferência nas vias poderá atrasar o deslocamento da delegação e a programação dos atletas, já que se trata de um dia útil."