Como se prepara o Lagarto-SE, adversário do Voltaço na Copa do Brasil 2020

Na tarde desta quinta-feira (12), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio dos confrontos válidos pela Copa do Brasil 2020. O Voltaço conheceu o seu primeiro adversário: será o Lagarto, clube sergipano que alcançou a quarta colocação no estadual em 2019. O confronto deverá ocorrer no dia 5 ou 12 de fevereiro.

Com apenas 10 anos de existência, o Lagarto-SE estreou na segunda divisão do Campeonato Sergipano em 2009, onde permaneceu até 2011, quando conseguiu o acesso e o vice-campeonato. Desde então, o clube conseguiu sua melhor colocação em 2016, com o terceiro lugar no estadual. A única participação do clube na Copa do Brasil, até então, foi em 2014, sendo eliminado na primeira fase pelo Santa Cruz-PE.

Em 2019, o Lagarto foi o 4º colocado no estadual, com 6 vitórias, 5 empates e 2 derrotas em 13 partidas. Foram 20 gols marcados, 11 gols sofridos e o título simbólico da primeira fase do estadual.

Em novembro, o clube anunciou a chegada do treinador Ranielle Ribeiro, cujo currículo no futebol profissional começou há 2 anos, no ABC-RN. O clube realiza a pré-temporada com reforços e reformulação do elenco, com uma série de contratações. Logo ao chegar, o novo comandante trouxe o zagueiro Yan e o volante Jardson Sapé. O primeiro foi revelado nas categorias de base do Palmeiras.

O plantel ainda conta com o experiente lateral-esquerdo Raul, de 34 anos, com passagens por Bahia, América-MG, Atlético Goianiense, CSA, Mirassol, Ituano e Sampaio Correia, e com o volante Lucas Santos, velho conhecido do futebol carioca, com passagens por Bangu, Duque de Caxias, Tigres e Bonsucesso.

O treinador Luizinho Vieira falou sobre o adversário e sobre o preparo para a temporada: "É um jogo importante, contra um adversário que faz um grande trabalho assessorado pelo Diego Costa. O mais importante é montar uma boa estratégia de jogo e fazer uma partida consistente. Vamos seguir com a nossa pré-temporada, focados, com muito trabalho porque teremos uma temporada com grandes desafios pela frente", destacou o comandante.

Como previsto no regulamento, o Voltaço disputa a primeira partida fora de casa, com a vantagem do empate, devido à posição alcançada no ranking de clubes da CBF (56º colocação). Projetando o triunfo, o Voltaço enfrentaria o vencedor do confronto entre Imperatriz-MA e Vitória-BA.