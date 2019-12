Mundial bate na porta, mas o ano do Flamengo já é incontestável

Título para lá de incontestável! Em seu melhor ano do século, o Flamengo se sagrou campeão da Libertadores e do Brasileirão, fazendo a alegria de sua nação na mesma temporada de forma dupla. Os 90 pontos conquistados dos 114 disputados no campeonato nacional, dão argumentos para o time carioca dizer que venceu sendo o soberano da competição, isso sem contar os outros nove principais recordes que bateu na história dos Brasileirões na era dos pontos corridos jogados por 20 times.

Com o início de 2019 sob comando do treinador Abel Braga, o Fla chegou a vencer o torneio amistoso Florida Cup, que tinha Ajax (HOL), Eintracht Frankfurt (ALE) e São Paulo, e depois também levantou a taça do Carioca. Se levar em conta o resultado, pode-se dizer que tudo estava perfeito. Mas... não estava!

Mesmo abocanhando dois títulos nos primeiros meses do ano a equipe não tinha uma "identidade de jogo", um padrão. E depois de se complicar bastante no Grupo D da Libertadores, a aprovação de Abel Braga caiu bastante para os torcedores. Apenas na última rodada a classificação ao mata-mata foi confirmada, quase pondo em xeque todo o investimento.

GRUPO D PTS J GF GS SG 1º Flamengo (BRA) 10 6 11 5 6 2º LDU (EQU) 10 6 12 8 4 3º Peñarol (URU) 10 6 7 5 2 4º San José (BOL) 4 6 7 19 -12

PTS: pontos; J: jogos; GF: gols feitos; GS: gols sofridos; SG: saldo de gols.

Pouco antes da pausa para a Copa América, Abel Braga pediu demissão em 29 de abril após saber que a diretoria flamenguista já negociava com Jorge Jesus. O português foi contratado logo em seguida e assumiu a equipe durante o recesso de junho e começo de julho. Um divisor de águas.

Vindo com sua mentalidade de futebol europeu, Jorge Jesus reformulou a forma de trabalho de scout e também intensificou as atividades com o elenco. Junto com ele, Rafinha, Filipe Luís, Pablo Marí e Gerson chegaram para reforçar o Flamengo e escancarar a vontade da diretoria em ser campeã de algo grande.

No mata-mata, Jesus, ainda em fase de testes táticos, perdeu para o Emelec na ida por 2 a 0. Mas virou o confronto no Rio após as penalidades. Depois disso, Internacional (agregado: 3 a 1), Grêmio (agregado: 6 a 1) e River Plate (na final: 2 a 1) foram as vítimas do Rubro-Negro continental. Repetindo o feito de 1981, o Fla se tornava o campeão da América do Sul.

Troféu da Libertadores sendo erguido por três capitães: Diego Alves, Everton Ribeiro e Diego Ribas (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

Agora... os recordes!

Pelo Campeonato Brasileiro, Jorge Jesus elevou o patamar do time da Gávea. Quando assumiu a equipe, na 10ª rodada, o Fla estava 10 pontos atrás do então líder Palmeiras. Logo no primeiro jogo o Mengo goleou o Goiás por 6 a 1. Depois disso, só recordes.

O heptacampeonato aconteceu com quatro rodadas de antecedência, na 34ª. Tudo isso se deu graças ao gás que o português pôs no elenco, acompanhado de sua metodologia de jogo intenso e vertical, sem dar espaço para comodismo mesmo em momento de conforto em alguns confrontos. Além da ótima estreia de Jesus, placares como 3 a 2 no Botafogo, 4 a 1 no Vasco, 3 a 0 no então vice-líder Palmeiras, 1 a 0 no Santos, 2 a 0 no Athletico, em Curitiba, e 4 a 1 no Corinthians mostraram que o Rubro-Negro não titubeava em jogos grandes sob o comando do "Mister".

Capitães levantando a taça do Brasileirão 2019 (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

Assim, o Flamengo somou 90 pontos e se tornou o único time a passar da média de dois pontos ganhos por jogo: 2,3. Vice-campeão e terceiro colocado, Santos e Palmeiras fizeram 74 pontos, tendo a média de 1,9 ponto por rodada.

Não foi só isso, ao término do campeonato nacional, o Fla também bateu marcas históricas do Brasileirão de pontos corridos disputado por 20 times, que foi a partir de 2006.

Homenagem aos grandes ídolos do Flamengo. Adriano com a taça do Brasileirão, Juan com a do Carioca e Adílio com o da Libertadores (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

Em 2019, o Flamengo bateu o recorde de pontos, passando os 81 pontos conquistados pelo Corinthians de 2015. Além disso, também superou marcas de mais vitórias, menos derrotas, melhor saldo de gols, melhor ataque, série invicta, entre outros. Confira os recordes que o Mengão postergou neste ano:

Recorde Fla 2019 Marca anterior Pontos (pts) 90 81 Rodada do título 34ª 34ª Vitórias 28 24 Derrotas 3 4 Saldo de gols +53 +43 Gols marcados 86 77 Sequência invicta 24 jogos 23 jogos Mais pontos num turno 48 47 Melhor mandante 53 pts 50 pts Melhor visitante 37 pts 39 pts Gols do artilheiro 25 23



Título incontestável, não é mesmo? Mas ainda há coisas por vir no último mês do ano.

Na Semana de embarque para Doha, no Catar, a delegação flamenguista tem ainda mais um campeonato a disputar: o Mundial de Clubes da FIFA. Do confronto entre Al-Hilal (ASA) e Espérance Tunis (TUN) sai o adversário do Rubro-Negro na semifinal. Se a lógica acontecer, a final deve ser entre Liverpool e Flamengo, reeditando aquele duelo marcante para o torcedor preto e vermelho de 1981.