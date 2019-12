Everton Ribeiro: "Treino muito forte, como há um bom tempo não fazíamos"

Está chegando a hora! Depois da tríplice coroa já garantida em 2019, o Flamengo está totalmente focado no Mundial de Clubes. Na véspera do embarque para Doha, no Catar, o elenco rubro-negro faz sua penúltima atividade dentro de campo na manhã desta quinta-feira (12). E antes do treino, Everton Ribeiro concedeu entrevista coletiva.

No Ninho do Urubu, o meio-campista falou sobre o ritmo do treinamento comandado por Jorge Jesus na quarta-feira (11), o primeiro depois do fim do Brasileirão.

"Ontem voltamos a treinar. Foi um treino muito forte, como há um bom tempo não fazíamos. O Mister já está nos preparando bem. A gente sabe que vai ser uma competição de tiro curto. Temos que estar no máximo de velocidade e forma física para a gente poder entrar e botar nosso jogo em prática, independente de quem contra quem seja, para a gente poder fazer grandes jogos."

Muito se fala sobre Flamengo x Liverpool na decisão, mas não é bem assim. Everton Ribeiro evitou de falar primeiramente sobre uma suposta final contra os ingleses. Ele também exaltou o adversário da semifinal, mesmo sem saber se será Al-Hilal (ASA) ou Espérance Tunis (TUN).

"Eu acho que a gente tem que pensar primeiro na semifinal. São equipes que vêm fortes e estão bem preparados. Se passar, eles [o Liverpool] também tem que passar, aí sim pode ser um grande jogo, como todo mundo espera. Mas a cabeça é na semifinal pra gente poder fazer um grande jogo."

LEIA MAIS: Mundial bate na porta, mas o ano do Flamengo já é incontestável

"São equipes campeãs que estão chegando no Mundial. Sabemos que vai ser uma semifinal muito difícil. O Mister vem falando isso já há um bom tempo para nós não pensarmos na final, porque temos uma semifinal antes. E, como falei, são equipes boas, que têm grandes jogadores. Vamos estudar melhor quando tiver definido quem vamos pegar. Para podermos ver as coisas boas, as coisas ruins, além dos pontos fracos, pra gente explorar bem."

Treino do Fla na quarta (11), no Ninho do Urubu (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

A respeito dos treinamentos, o atacante Bruno Henrique se recuperou das dores na coxa que sentiu nos últimos jogos do Brasileirão. Arrascaeta não apareceu nas atividades da quarta-feira (11), mas o clube o poupou por desgaste físico, nada preocupante.

Al-Hilal e Espérance jogam no próximo no sábado (14), pelas quartas do Mundial. Quem vencer encara o Flamengo na semifinal, no próximo na terça-feira (17), às 14h30 (horário de Brasília).

Confira a coletiva de Everton Ribeiro na íntegra: