Contrato renovado! Everton Ribeiro fica no Flamengo até 2023

Instantes ante de sair do Ninho do Urubu para embarcar no voo sentindo Doha, no Catar, o Flamengo deu presente à sua torcida: a renovação do contrato de Everton Ribeiro. Desde junho de 2017 no Rubro-Negro, o meia estende vínculo até dezembro de 2023.

Peça importante da armação no esquema tático de Jorge Jesus, Everton Ribeiro já tinha sua renovação praticamente certa, só faltava o anúncio oficial, que aconteceu no fim da manhã desta sexta-feira (13).

No ranking de assistências do Brasileirão 2019, o meia de 30 anos ficou em sexto, com sete passes para gol, metade que o líder do quesito, Arrascaeta, com 14. Como é sua características, Everton Ribeiro nunca foi de marcar bastante gols, fez apenas dois nos 32 jogos que disputou na Série A. Na Libertadores, marcou três vezes em 12 partidas. Confira mais números do meia flamenguista em 2019:

Quesito CC CdB Lib Br Total Jogos 12 4 12 32 60 Gols 1 0 3 2 6 Assistências 3 2 2 7 14 Desarmes 19 4 13 33 69

CC: Campeonato Carioca; CdB: Copa do Brasil; Lib: Libertadores; Br: Brasileirão.

Principalmente sob comando de Jorge Jesus, Everton Ribeiro tem a função de receber a bola da dupla de volantes, clarear as jogadas quebrando as linhas adversárias e deixar Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol em boas posições.

Foto: Alexandre Vida / Flamengo

Atualmente, o valor de mercado do meia rubro-negro é de oito milhões de euros, de acordo com o Transfermarkt. Seu auge de valor foi em 2015, quando saiu do Cruzeiro: €17 milhões.

Agora, depois de abocanhar o Carioca, a Libertadores e o Brasileiro pelo Flamengo, ainda há o Mundial de Clubes em 2019. E fique por dentro de tudo sobre o dia a dia do Flamengo antes e durante do Mundial do Catar.