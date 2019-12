Já no Catar, Cuéllar projeta: "Seria lindo encontrar o Flamengo"

Na véspera de estrear no Mundial de Clubes, os sauditas do Al-Hilal tiveram atividades no campo em Doha, já no Catar. Com o fuso horário de seis horas a mais que o Brasil, a equipe de Gustavo Cuéllar treinou por volta das 12h (de Brasília), 18h no horário local. E logo depois, o ex-flamenguista falou na zona mista.

A primeira pergunta para o colombiano foi a respeito da preferência pelo Al-Hilal, saindo do Flamengo. Sem titubear, ele disse que não se arrependeu de ir jogar na Arábia Saudita. E complementou demonstrando cautela com as quartas e ansioso por confronto diante de seu ex-clube.

"A vida é feita de escolhas. Escolhi essa vida e não me arrependo e sempre vou estar torcendo para o Flamengo. Temos analisado o adversário nesses últimos dias. O Espérance vai ser complicado. É o campeão da África e precisamos de um bom resultado. Seria lindo encontrar o Flamengo, penso nisso, mas primeiro temos um time muito complicado."

Depois, não escondeu a ligação que ainda tem com o Fla, mesmo após estar na Arábia Saudita. E sem guardar rancor, deseja que o Rubro-Negra siga no caminho das vitórias.

"Sempre estive muito ligado ao Flamengo. Torcendo e apoiando meus companheiros nesses campeonatos decisivos que eles conquistaram. São títulos que o clube merece, a torcida merece, e espero que daqui para frente siga esse caminho de sucesso."

LEIA MAIS: Dia a dia do Flamengo AO VIVO antes e durante o Mundial de Clubes

Por fim, Cuéllar lembrou da torcida flamenguista, que, segundo ele, o acolheu e teve paciência até chegar a um bom momento.

"A torcida do Flamengo sempre me deu muito carinho nos momentos difíceis. Me acolheu, esperou meu bom momento. Sou eternamente agradecido. Como sempre falo: 'uma vez Flamengo, sempre Flamengo'. Ninguém esquece quando passa por esse clube e não serei exceção."

Al-Hilal (ASA) encara o Espérance (TUN) a partir das 11h (de Brasília) deste sábado (14). Quem vencer, pega o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes, às 14h30 da terça-feira (17).