Bia Zaneratto comanda massacre em amistoso do Brasil contra o México

Brasil e México se enfrentaram nesta quinta-feira (12). O amistoso, que ocorreu na Arena Corinthians, foi o sétimo da Seleção Brasileira feminina sob o comando da técnica Pia Sundhage. Com hat-trick de Bia Zaneratto, as brasileiras venceram por 6 a 0. Os outros três gols foram marcados por Duda, Debinha e Milene.

A primeira chegada foi do Brasil, com menos de um minuto de partida. Andressinha chutou da entrada da área e a goleira Emily Alvarado mandou para escanteio. As mexicanas responderam aos seis minutos, em cruzamento de Mónica Rodríguez. No entanto, ninguém alcançou e a bola saiu sem perigo para o gol canarinho.

Aos nove as brasileiras abriram o placar, com Duda. Debinha tocou para a jogadora, que mandou para o fundo das redes e colocou a equipe a frente na partida. E tiveram um gol anulado aos 11’, com Bia Zaneratto. A arbitragem anulou a jogada alegando impedimento da lateral do Brasil.

Com as melhores chances, aos 20’, Andressinha cobrou falta na área e Cristiane cabeceou. Mas a goleira mexicana mandou para escanteio. E após a cobrança, Zaneratto tentou o chute, obrigando Alvarado a salvar mais uma. Já aos 25’, outro gol anulado das brasileiras. Cristiane marcou, mas novamente houve impedimento na jogada.

Aos 40’, enfim, o segundo gol, com Debinha. Bia Zaneratto invadiu a área e contou com a ajuda das mexicanas, que se atrapalharam na jogada. Com isso, a jogadora tocou para Debinha marcar seu sétimo gol sob o comando de Sundhage. A melhor chance da equipe adversária foi aos 46’, com Kaitlyn Johnson, que chutou da entrada da área. Mas a bola parou na trave.

Mesmo em vantagem, o Brasil começou o segundo tempo no ataque. Aos dois minutos, Aline Milene recebeu o cruzamento e cabeceou. No entanto, a bola foi para fora. Aos 14’, chance para o México. Gabi Zanotti não conseguiu afastar e Daniela Espinosa tentou o chute. Lelê mandou para escanteio.

Mas foi a equipe verde e amarela que chegou ao terceiro gol, aos 25’, com Bia Zaneratto. Andressinha cruzou e a jogadora teve apenas que empurrar para o gol, já vazio. Aos 37’, a atacante marcou mais um na partida. Após driblar a jogadora adversária, mandou para o gol e ampliou a goleada.

Sem tempo para as mexicanas se organizarem, aos 42’, o quinto gol da partida, com Milene. Bia Zaneratto tocou para a jogadora, que mandou no canto do gol. Ainda deu tempo do sexto gol. Aos 45’, Bia Zaneratto marcou seu terceiro gol na partida. Andressinha tocou para a camisa 16 da equipe, que cabeceou para o gol e fechou o placar.

Com o resultado, a equipe segue invicta sob o comando da treinadora sueca. Foram sete partidas, com cinco vitórias e dois empates. O próximo compromisso da seleção é no domingo (15), novamente contra as mexicanas. Dessa vez, o confronto será na Fonte Luminosa, em Araraquara. Este será o último amistoso do ano.