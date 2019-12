Flamengo convence Spartak Moscou e contrata Pedro Rocha por empréstimo de um ano

Já pode confirmar: Pedro Rocha é do Flamengo! Atacante atuou pelo Cruzeiro em 2019, mas pertence ao time russo do Spartak Moscou, com quem o Rubro-Negro negociou. Depois de reunião entre representantes cariocas e europeus, o jogador de 25 anos fica no atual campeão do Brasileirão e da Libertadores até dezembro de 2020.

O clube da Gávea também tem opção de compra dos direitos econômicos, por cerca de oito milhões de euros (R$ 35 milhões), ao fim do empréstimo de uma temporada, de acordo com o jornalista Cahê Mota.

Detentor dos direitos federativos do brasileiro, o Spartak tinha como meta vender Pedro Rocha para recuperar parte dos 12 milhões de euros (R$ 55 milhões) que pagou ao Grêmio para tê-lo em 2017. Porém, o Fla foi capaz de fazer os russos cederem o empréstimo.

Neste ano, Pedro Rocha marcou apenas quatro gols em 38 partidas com a camisa da Raposa. Isso porque não conseguiu ter um bom ritmo de jogo. Foram 2.318 minutos nesse tempo, tendo uma média de 61' por jogo.

O ponto de destaque da carreira recente de Pedro Rocha foi 2017, quando participou da campanha do título da Libertadores com o Grêmio. À época, marcou 11 gols em 40 partidas.

Foto: Reprodução / Grêmio

Sem ser um atacante com faro de gol, ele tem como maior característica a velocidade e habilidade pelas pontas, quebrando linhas de defesas adversárias. No atual elenco flamenguista, chega para compor o grupo de jogadores e ser opção no banco de reservas.

Pedro Rocha será apresentado oficialmente após o Mundial de Clubes e estará à disposição no elenco que disputará o Campeonato Carioca 2020. Vale lembrar, que o time principal fará pré-temporada em Portugal, com Jorge Jesus. O estadual será disputado pela equipe sub-23.