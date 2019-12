Com dois de Cristiane, Brasil goleia o México novamente e encerra o ano invicto

Brasil e México se enfrentaram neste domingo (15), na Fonte Luminosa. A partida foi o segundo amistoso de dezembro da equipe. E as brasileiras voltaram a golear as mexicanas. Dessa vez, por 4 a 0. Cristiane, duas vezes, Debinha e Victória Albuquerque marcaram os gols da partida.

A Seleção Brasileira começou na pressão e abriu o placar aos nove minutos, com Cristiane. Bia Zaneratto cruzou para a jogadora, que colocou a equipe na frente com um golaço, com toque de letra. O México tentou o empate aos 14’, com Ovalle, que recebeu o cruzamento e chutou. Luciana mandou para escanteio.

E as mexicanas ensaiaram uma pressão com a sequência de três escanteios a seu favor. No entanto, o Brasil conseguiu se segurar. Aos 23’, a equipe tentou ampliar com Bia, que tentou o chute, mas González mandou para escanteio. O segundo gol saiu aos 26’, em cobrança de falta de Debinha. A meia bateu direto para o fundo das redes.

Tentando diminuir a vantagem brasileira, as mexicanas chegaram ao ataque aos 32’. Ovalle passou por Isabella e a bola ficou com Robles, que mandou por cima do gol. Mas foi o Brasil que chegou ao terceiro gol, aos 38’, novamente com Cristiane. A atacante marcou de cabeça após cruzamento de Isabella. Mais um golaço na partida.

Na segunda etapa, o México começou com perigo. Aos três minutos, Iturbide chutou da entrada da área, mas Luciana fez a defesa. Mas aos nove foi a vez do Brasil assustar. Isabella chutou e Itzel González mandou para escanteio. Aos 17’, o México passou a pressionar. Robles cobrou falta, mas acabou mandando por cima do gol.

Aos 29’ saiu o quarto gol do Brasil, com Victória Albuquerque. Aline Milene tocou para a jogadora, que mandou para o fundo das redes mesmo sob a marcação de três mexicanas. Aos 40’, as mexicanas tentaram diminuir, com Maria Sánchez, que chutou. No entanto, Érica afastou o perigo.

A partida foi a última da Seleção Brasileira Feminina neste ano. Com isso, as brasileiras, sob o comando da técnica Pia Sundhage encerram o ano invictas, com cinco vitórias e três empates nos oito jogos disputados.