Jorge Jesus prova que conhece Al-Hilal ao projetar ‘problemas’ sauditas para o segundo tempo

Com a mão do Mister! Atual treinador do Flamengo, Jorge Jesus foi o comandante do Al-Hilal de junho/2018 a janeiro/2019. Conhecer os sauditas é inevitável. E foi sabendo da complexidade de seu ex-time que o português projetou todo o segundo tempo.

Estar atrás do placar desde os 18 minutos da etapa inicial, deixou Willian Arão, Gabigol e Bruno Henrique nervosos em campo. No entanto, Jorge Jesus apontou a falta de concentração do Al-Hilal no decorrer do segundo tempo.

"No intervalo eu disse à equipe, assim como na Libertadores: 'A gente vai fazer o gol. Conheço essa equipe (o Al-Hilal) tão bem quanto a nossa. Eles vão se desconcentrar, vão ter problemas durante a segunda parte'. O Flamengo passou por problemas na primeira parte, mas eu acalmei os jogadores. Precisávamos melhorar na segunda parte. Não vou dizer o que, mas eu disse à equipe o que precisava para melhorar e melhorou", disse o técnico português na saída do gramado, antes de ir à coletiva de imprensa.

Dessa forma, fica provado o conhecimento que Jesus tem sobre o elenco do atual campeão da Ásia.

Classificado à final do Mundial de Clubes, o Flamengo agora espera o qualificado do confronto entre Liverpool e Monterrey, que jogam às 14h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (18). E você acompanha tudo aqui, na VAVEL Brasil!