Meia da Chapecoense aposta em experiência na Copa São Paulo para disputa do torneio

Faltando menos de um mês para o início da Copa São Paulo de Futebol Júnior, as equipes de base já se preparam para a estreia na competição. Em sua segunda Copinha na carreira, o meia Willian Paulista falou sobre a bagagem que tem na competição.

“Nesse ano acredito que evolui e amadureci muito, sinto uma grande diferença em relação a última Copa SP. Creio que toda essa aprendizagem será de extrema importância para a competição. Esperamos chegar até a final e sermos campeões, porém, sabemos que temos que dar um passo de cada vez. Por isso, estamos trabalhando forte para chegarmos bem preparados e conseguirmos alcançar nossos objetivos”, disse.

A Chapecoense está no Grupo 22, junto com as equipes do São Raimundo-RR, União ABC e União Suzano. Em 2019, o time da cidade de Chapecó foi eliminado logo na primeira fase da competição. Willian demonstrou confiança no elenco desse ano.

“Como costumamos dizer, a Copinha é a ‘Copa do Mundo da categoria’. É o campeonato mais importante do ano para nós. Temos um grupo com bastante qualidade e que tem tudo para fazer uma grande competição. Alguns atletas já disputaram outras edições e essa experiência vai auxiliar muito os mais novos do grupo”, contou.

O elenco Sub-20 da Chapecoense estreia no dia 3 de janeiro na Copa SP, quando enfrenta o União ABC, as 15h15, em Suzano.