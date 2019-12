Goleiro Jean é preso na Flórida após agredir esposa Milena Bemfica

O goleiro Jean, atleta do São Paulo, foi preso nos Estados Unidos sob acusação de agredir a esposa. Já consta no sistema do Departamento de Correções do Condado de Orange, na Florida, sua ficha.

No documento, consta que o goleiro reserva foi preso no começo da manhã dessa quarta-feira (18) e já há a présentença por violência doméstica.

As acusações vieram a público depois que Milena Bemfica, esposa e mãe das filhas do atleta, postou alguns stories com o rosto machucado em seu Instagram pessoal, alegando que estava no banheiro e que Jean a havia violentado. Ambos estavam de férias com as duas filhas em Orlando.

Nos vídeos postados por Milena, além de relatar o ocorrido, ela pede ajuda. Além disso, ao fundo de um dos vídeos, é possível notar uma voz masculina sugerindo que ela se preocupe com as filhas.

Milena também postou em um dos stories uma imagem de um diálogo com o atleta. Jean ainda diz que a esposa havia acabado com a sua carreira e afirma que as filhas do casal irão “passar fome”.

Declaração de Milena Bemfica em um story do Instagram

A diretoria do São Paulo está em contato com o empresário do atleta, Paulo Pitombeira, e pretende rescindir contrato com o goleiro.

O clube chegou a divulgar uma nota oficial sobre a situação, alegando que “acompanha o caso envolvendo o atleta Jean Paulo Fernandes Filho e aguarda a apuração dos fatos para definir as medidas cabíveis”. Para além, na mesma nota, o Tricolor Paulista afirma que “o São Paulo construiu uma história pautada por princípios sólidos de conduta dentro e fora de campo, e não abre mão deles”.

https://twitter.com/saopaulofc/status/1207279890795503616?s=21