''Sei bem o que é isso aqui'', diz Abel Braga sobre o Vasco na apresentação oficial

O Vasco apresentou nesta quarta-feira (18), o técnico Abel Braga, no Salão dos Beneméritos do clube. O presidente Cruz-Maltino Alexandre Campello, também participou a coletiva de apresentação.

O treinador acertou com o clube carioca na última segunda-feira, após reunião. Abel Braga vai para sua terceira passagem pelo Vasco e o técnico comentou sobre o clube: ''Sei bem o que é isso aqui. De reserva, cheguei nesse clube e seis meses depois estava na Seleção e dois meses fui para o PSG. Isso foi o Vasco que me proporcionou e marcou muito. Sei exatamente a filosofia desse clube e o que o torcedor gosta. O torcedor do Vasco, acima de tudo, quer ver coragem. O que caracteriza o Vasco é o cara, para evitar um gol, cabecear até a trave, por exemplo'', disse.

Abel Braga comentou sobre a torcida vascaína, que no mês de novembro, aderiu ao programa de sócio do clube e saiu de 33 mil sócios para mais de 184 mil: ''O que eu posso tentar é fazer o melhor possível para que essa torcida continue apoiando e chegue a 200 mil para a coisa ficar bonita. A torcida mostrou a cara e não é brincadeira o que eles fizeram. Não terá loucura aqui. Estou ganhando menos, mas estou com prazer'', disse.

''Não adianta tentar esticar e querer sair do rumo. Tem jogadores que não poderão ficar. Foge do que está planejado. Isso é que traz credibilidade. Acho que vamos estar mais forte. Gosto muito do Vasco do meio para frente'', disse Abel, sobre o planejamento para 2020.

Essa será a terceira passagem do treinador de 67 anos por São Januário. Como treinador, passou em 1995 e 2000. Como jogador, atuou durante a década de 70.