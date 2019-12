Parceria com o Corinthians garante mais reforços ao Oeste para 2020

O Oeste Futebol Clube segue a remodelagem do novo elenco para a próxima temporada. Por meio da boa relação com o Corinthians, o Rubro-Negro de Barueri contará com seis atletas pertencentes em seu elenco, emprestados por Tiago Nunes.

Chegarão no Oeste: goleiro Caíque França, o volante Mantuan, os meias Rael e Fabrício Oya, o zagueiro Caetano e o atacante Matheus Matias. Todos citados pertencem ao Corinthians, e farão parte do time que disputará o Paulistão 2020, a Copa do Brasil e o Brasileirão série B.

Ainda nesta semana, o clube já havia confirmado a permanência de Thiaguinho, também do Corinthians. O volante esteve no elenco de 2019, e terá seu empréstimo prorrogado por mais uma temporada em Barueri.

Destaque

Do pacote vindo do Parque São Jorge, Fabrício Oya é quem mais se destaca. Promessa da casa há alguns anos, o meia já foi campeão da Copa São Paulo de Juniores e também foi vice da mesma competição. Com passagens pela seleção de base, integrou o grupo que disputou o Torneio de Toulon, em 2017.

Dono de 70% dos direitos econômicos do atleta, e com contrato até 2021, Oya seguirá para seu segundo empréstimo depois de chegar aos profissionais. Neste ano o jogador atuou pelo São Bento, também na série B, com 2 gols em 9 partidas no time Sorocaba.

Mais chegadas

Nem só de empréstimos das promessas vive o Oeste. Para a construção do novo plantel, o clube também confirmou a contratação dos defensores: Renan Fonseca (ex-Ponte Preta), Sidimar (ex-Juventude) e Bruno Bispo (ex-Vitória).

Saídas

Já confirmados pelo clube, três jogadores deixam a equipe, são eles: Matheus Cavichioli (Guarani), Cléber Reis (Santos) e Élvis (sem clube).

O Oeste estreia no Paulistão diante do Novorizontino, dia 22 de janeiro, no estádio Jorge Ismael de Biasi.