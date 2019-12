Promessa do futebol feminino, Angelina Constantino deixa o Santos 

Atualmente jogando pela Seleção Brasileira, Angelina Constantino, anunciou sua despedida do Santos após três anos atuando pelo time Paulista. Em um post no Instagram, ela anunciou sua saída do Santos.

"Ao Santos FC, nação santista, comissão técnica, amigos e a cidade, o meu muito obrigada! Hoje me despeço na certeza que dei o meu melhor pelo clube, amei e evolui bastante como atleta e pessoa. Foram 3 anos incríveis que levarei para sempre comigo. Desejo crescimento e o melhor a todos! Obrigada, Santos! Obrigada, nação santista", expressou.

A volante entrou para a seleção do Campeonato Paulista de 2019. Com apenas 19 anos, ajudou sua ex-equipe a avançar para as fases da competição, chegando até à semifinal, quando foi eliminada pelo São Paulo.



Nascida em Nova Jersey, nos Estados Unidos, a atleta participou de treze jogos na campanha alvinegra, marcando dois gols. Iniciou a sua carreira no Vasco da Gama.

Angelina carrega dois títulos com a camisa do Santos: o Campeonato Brasileiro, de 2017, e o Campeonato Paulista de 2018. Além das conquistas com o clube paulista, Angelina também tem história com a camisa da Seleção Brasileira, onde conquistou o Campeonato Sul-Americano de 2018.