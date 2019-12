"Flamengo impôs sua ideia de jogo e isso é o mais legal", conta Rodrigo Caio

Não foi dessa vez que o Flamengo trouxe a taça do mundial para casa novamente. Ao contrário do que estamos acostumados no embate entre sul-americanos e europeus, o Rubro-Negro novamente foi para cima, jogou de igual para igual, porém perdeu de 1 a 0 para o Liverpool, com gol do brasileiro Roberto Firmino.

Em entrevista após a final do Mundial, o zagueiro flamenguista comentou sobre o desempenho do clube, destacando o orgulho que sente de fazer parte do grupo de jogadores.

"Maior orgulho possível, fizemos uma grande partida, foi uma parceria muito grande de todos os jogadores. Sabíamos a dificuldade, o Flamengo entrou e impôs sua ideia de jogo e isso é o mais legal. Tivemos oportunidades, não aproveitamos e eles aproveitaram [...] Tiramos um grande aprendizado e mostramos que podemos jogar com as melhores equipes do mundo de igual para igual."

Ainda sobre o Liverpool, Rodrigo destacou a importância de jogar de 'igual para igual' com um time europeu.

"Podemos jogar de igual para igual e isso é importante para o futebol brasileiro. Deixamos tudo, demos o máximo, fica um legado bacana, time veio aqui e jogou bola. Em alguns momentos fomos melhor que o Liverpool [...] A gente deixou tudo dentro de campo, tentamos ao máximo, infelizmente não conseguimos. Mas fica um legado muito bacana de um time que jogou futebol, colou a bola no chão e em alguns momentos foi superior ao Liverpool."

Em relação à torcida, o atleta que teve um bom desempenho nos 120 minutos, comentou que os flamenguistas se sentiram representados.

"A torcida se sentiu representada, queríamos a vitória e o título, era nosso sonho e da torcida também, não só dos que viram aqui, mas dos milhões pelo Brasil."

No final, Rodrigo Caio se mostrou confiante em relação ao Flamengo estar no próximo Mundial de Clubes: "Agora é continuar trabalhando para estar aqui ano que vem de novo."

Com isso, o Flamengo encerra a temporada, e os jogadores voltam de férias apenas no dia 22 de janeiro. Antes dessa data, o carioca terá iniciado com a equipe sub-20 no Estadual no comando dos primeiros jogos. O que se espera agora é o mesmo desempenho ou até melhor nessa próxima temporada.