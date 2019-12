Exclusiva: Renan Rocha avalia ano e faz planos no Boa Esporte para 2020

O ano de 2019 foi de conquistas profissionais e muito aprendizado para o goleiro Renan Rocha, de 32 anos. Em entrevista exclusiva à Vavel Brasil, o atleta avaliou o desempenho de sua temporada no time mineiro do Boa Esporte. E na expectativa para 2020, os planos também aparecem ao ano que vem.

Para o atleta, o destaque da temporada foi conseguir a tão sonhada regularidade e atuar em boa parte dos jogos.

"Vejo como um ano bom, onde fiz bastante partidas e consegui manter uma regularidade boa. Cheguei no Boa e fui feliz dentro do clube, não alcançamos o maior objetivo que seria subir de divisão, mas fomos campeões do interior no Mineiro", avalia o goleiro.

Renan teve breve passagem pela equipe do São Bento, onde disputou 10 partidas e obteve rapidamente a titularidade. O anúncio de sua chegada por empréstimo foi feito em agosto e sua saída anunciada em outubro. Vale lembrar que a equipe paulista acabou sofrendo um desmanche em massa e o goleiro foi o décimo a deixar o clube. No entanto, ele explicou que a rescisão foi tomada em comum acordo entre as partes.

"Sim, foi em comum acordo, mas eu gostaria de ter dado continuidade até o final do campeonato pois eu vinha sendo titular."

Novamente com o goleiro, a equipe mineira decidiu iniciar a preparação com um mês de antecedência para temporada 2020. Perguntamos ao atleta quais as expectativas para o Campeonato Mineiro, se espera repetir o feito deste ano em que o time foi destaque da competição.

"Claro que gostaríamos de repetir ou ser melhor ainda dentro do estadual, mas somos cientes que é um campeonato muito difícil, quem sabe chegar na grande final seria uma ótima campanha."

Impossível não falar da temporada 2019 do Boa Esporte sem citar que o time será um dos quatro representantes do estado de Minas Gerais na Copa do Brasil ao lado de Atlético, Cruzeiro e América. O Boveta teve uma participação no torneio neste ano, mas acabou eliminado na primeira fase ao perder para o Foz do Iguaçu. Renan Rocha falou o que os torcedores podem esperar do time na competição em 2020.

"Nesse ano de 2019 saímos logo na primeira fase, já na próxima edição esperamos passar de fase e seguir o mais longe que conseguirmos, pois para o clube a competição e muito importante para a saúde financeira do clube."

Encerrando a entrevista perguntamos ao goleiro quais os projetos profissionais dele para o ano que está chegando.

"Espero poder ir melhor que neste ano, e ajudar com os objetivos do clube no estadual e copa do Brasil, e assim quem sabe renovar e poder ajudar com o maior objetivo do clube que é subir pra série B do Campeonato Brasileiro."

O Boa Esporte volta a campo em uma quarta-feira no dia 22 de janeiro e, logo de cara, encara o Cruzeiro, às 20h (horário de Brasília), no estádio do Mineirão.