Segunda-feira movimentada: Botafogo confirma novos reforços e saída de Léo Valencia

Com o limite menor para gastos em contratações, o Botafogo aposta na criatividade na visão do mercado para reforçar o seu plantel da temporada 2020. Nesta terça-feira (23), foram anunciados o zagueiro Ruan Renato, o lateral esquerdo Guilherme Santos e por último, o atacante Alexander Lecaros. Fora dos planos de Alberto Valentim, Léo Valencia é anunciado no Colo-Colo.

Reforços

Ruan Renato tem 25 anos e na última temporada defendeu o Figueirense, quando esteve emprestado pelo Vitória. Com contrato de um ano assinado, o zagueiro canhoto chega ao clube para reforçar o sistema defensivo. Revelado pelo Mogi Mirim em 2013, Ruan acumula passagens pelo Santa Rita, Guaratinguetá, Juventude, Áustria Viena, Vitória e Figueirense. Na série B fez 30 jogos e um gol marcado.

Antiga promessa vascaína, Guilherme Santos, de 31 anos, também é outro nome que estará no Botafogo em 2020. Revelado em 2006, o jogador passou pelo Almeria e Valladolid na Espanha, Atlético/MG, Figueirense, Santos, Atlético/GO, Fluminense, Bahia, Criciúma, Sampaio Corrêa, Fortaleza, Paysandu e Paraná, além do Júbilo Iwata/JAP e Anorthosis/CHP. Destaque do Real Garcilaso/PER, o promissor atacante de 20 anos, Alexander Lecaros também é o terceiro da lista alvinegra. Depois de 28 jogos no seu antigo clube e dois gols anotados, Lecaros deixa seu país natal para jogar no futebol brasileiro. O jogador esteve nesta edição da Copa Libertadores, onde jogou por duas vezes.

Saída

Desde 2017 no clube, Léo Valencia não é mais jogador do Botafogo. Questionado pela torcida e fora dos planos de Alberto Valentim, o meia deixa o Botafogo com 92 jogos e 6 gols. Ex-Palestino/CHI, o jogador voltará à sua terra natal, desta vez, para defender o Colo-Colo.

Além de Valencia, outro a fazer suas malas, porém, por tempo determinado, é o jovem Rickson. Para ganhar rodagem, o volante de 21 anos defenderá o América/MG até o fim do estadual. Com cláusula que pode ser estendida até o fim de 2020, Rickson deixa o clube com 10 partidas e nenhum gol anotado.

Nomes

Com intenso trabalho para montagem do novo elenco, a diretoria alvinegra segue estudando opções para Alberto Valentim. O nome mais próximo de ser anunciado é Pedro Raul, atacante ex-Atlético/GO que tem vínculo com o Vitória de Guimarães. Segundo o jornalista Fred Gomes, do Globo Esporte, o contrato está nos detalhes finais e deve ser assinado com 2 anos de compromisso para o Botafogo. Na série B Pedro Raul marcou 8 gols na campanha de acesso do Dragão.

Por fim, Felipe Vizeu, ex-Flamengo e Grêmio, também está na mira do Glorioso. Atacante de 22 anos, que se destacou na Sul-Americana 2017 pelo Rubro-Negro, pertence à Udinese/ITA, e certamente terá uma proposta formada pelo Botafogo. O clube enviou uma oferta ao time italiano comprometendo pagar a maior parte do salário do atleta, que vê com bons olhos o retorno ao Rio de Janeiro.

Com 35 gols desde que subiu aos profissionais, Vizeu é o principal nome para o ataque botafoguense de 2020. Em sua última temporada, no Grêmio, apesar de ser reserva, terminou o ano com 26 jogos e 5 gols.