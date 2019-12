Com salários acima do planejado, Maurício Ramos se despede da Chapecoense

No clube há cerca de quatro meses, o zagueiro Maurício Ramos não está nos planos da Chapecoense para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro no próximo ano. Com 34 anos, o atleta estará disponível no mercado a partir de janeiro.

Apesar de ainda ter vínculo com o Verdão até o final da temporada de 2020, clube e jogador acertaram a rescisão de contrato de forma bilateral, o principal motivo para o acordo foi o fato do zagueiro ter salário acima do planejado pela Chape.

Para substituir Ramos, a Chape poderá contar com os defensores Luiz Otávio e Joílson, que retornam de empréstimo, e os atletas Hiago e Luiz Pedro, oriundos da base alviverde. O Verdão também está no mercado buscando novas peças.