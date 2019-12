Oficial: Flamengo anuncia Pedro Rocha como primeiro reforço para 2020

Nesta terça-feira (24), véspera de Natal, o Flamengo anunciou seu primeiro reforço para a próxima temporada: Pedro Rocha. O atacante, que disputou o Brasileirão deste ano pelo Cruzeiro, pertence ao Spartak Moscou-RUS e chega por empréstimo até o fim de 2020. O Rubro-Negro será o quarto clube profissional da carreira do jogador.

Aos 25 anos, Pedro Rocha espera recuperar o bom futebol no Flamengo. Em 2019, o atacante foi bastante criticado pelas atuações aquém do esperado no Cruzeiro, que acabou rebaixado no Campeonato Brasileiro. O atleta estará à disposição e se reapresentará junto da equipe alternativa que disputará a Taça Guanabara.

Vale lembrar que os titulares e os reservas que disputaram o Mundial de Clubes terão um mês de férias e só voltam as atividades no dia 22 de janeiro. Além disso, farão uma pré-temporada fora do país. O Flamengo é o atual campeão da Florida Cup, do Carioca, do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.

Apesar de ter anunciado apenas Pedro Rocha de forma oficial, o Rubro-Negro carioca já acertou mais duas contratações para 2020. O zagueiro Gustavo Henrique, que se destacou no Santos de Sampaoli, e o atacante Thiago, promessa do Náutico.

Números da carreira

Em dois anos pelo Grêmio, Pedro Rocha chamou a atenção de clubes europeus e chegou a recusar propostas do Hoffenheim e do Olympique de Marselha. Em 126 jogos, ele marcou 32 gols e, em 2017 assinou com o Spartak Moscou, onde atuou em 17 partidas e balançou as redes apenas uma vez.

Já no Cruzeiro, no ano passado, o jogador entrou em campo 33 vezes e marcou quatro gols. Curiosamente, o primeiro deles foi justamente contra o Flamengo, na derrota da equipe Celeste por 3 a 1, no Maracanã, pela rodada de abertura do Brasileirão.

Ao longo de sua carreira, Pedro Rocha conquistou a Copa do Brasil de 2016 e a Taça Libertadores de 2017, pelo Grêmio, e o Campeonato Mineiro de 2019, pelo Cruzeiro.