Atlético-MG avalia proposta do RB Bragantino pelo goleiro Cleiton

Na reta final deste ano, o goleiro Cleiton se consagrou com as boas atuações no gol do Atlético-MG. Prova disso, são as diversas propostas que o jovem recebe. Uma das equipes que deseja o jogador é o Bragantino. A equipe, campeã da Série B em 2019, fez uma proposta recente para adquirir o atleta que avalia o negócio.

A informação foi divulgada pelo jornalista Heverton Guimarães, da Band Minas. Com investimento do Red Bull, o time paulista planeja um elenco forte para a disputa do Campeonato Brasileiro, em 2020. Um dos atletas já anunciados, foi justamente o ex-atacante do Galo, Alerrandro.

Com a proposta em mãos, o Atlético-MG analisa se vende o goleiro ou não. Em outubro, a diretoria chegou a colocar um preço no jovem de 22 anos: 20 milhões de euros (cerca de 90 milhões de reais).

Com a necessidade de fazer caixa, a possibilidade de Cleiton ser vendido é grande. Vale ressaltar que o goleiro Victor está recuperado de uma tendinite no joelho esquerdo, no qual, ficou sem jogar mais de 40 jogos da temporada, e voltou atuar pelo o Alvinegro na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Internacional.