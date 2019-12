Sem comodismo pelo excelente ano, Flamengo está ativo no mercado da bola para 2020

Mesmo com um 2019 magnífico, o Flamengo tem a necessidade de se reforçar para 2020. Sabendo da carência que tem no banco de reservas, a diretoria rubro-negra trabalha durante as festas de fim de ano para tentar repetir a bom desempenho na próxima temporada.

Tanto o atacante Pedro Rocha, ex-Cruzeiro, quanto o zagueiro Gustavo Henrique, ex-Santos, já foram confirmados no atual campeão do Brasileirão e da Libertadores. Mas há outros jogadores em negociação com o departamento de futebol do clube carioca.

Michael (atacante)

Revelação da Série A 2019, Michael é a bola da vez do futebol nacional. Além do Fla, Palmeiras e Corinthians também se mostram interessados em contar com o atleta de 23 anos, revelado pelo Goiás. Neste ano, marcou 16 gols em 54 jogos pelo Esmeraldino. Por ser a sensação do ano, o assédio da imprensa para saber sobre seu futuro é inevitável, mas, em todas as perguntas a respeito da negociação com outros times, o atacante sempre diz que tudo ‘está nas mãos do empresário e do Goiás’.

Vale lembrar que um agente de Michael estava no Catar enquanto o Flamengo disputava o Mundial de Clubes.

Orejuela (lateral-direito)

Outro alvo flamenguista é o lateral-direito Luis Orejuela, rebaixado com o Cruzeiro. Colombiano de 26 anos, foi revelado pelo Deportivo Cali e já teve passagem pelo Ajax, da Holanda. Em 2019, atuou em 35 partidas com a camisa do clube mineiro, que pretende comprá-lo junto aos holandeses para poder valorizá-lo num empréstimo a uma equipe da Série A. Flamengo espera a situação das conversas entre Cruzeiro e Ajax para saber com quem vai negociar para ter o jogador. Palmeiras e Grêmio também já fizeram sondagens.

Thiago Maia (meio-campista e volante)

Meio-campista e também volante revelado pelo Santos, Thiago Maia é outro que está sendo desejado pelo Rubro-Negro do Rio. Os cariocas querem fazer o mesmo que fizeram com Pedro Rocha: convencer o clube europeu, que pretende vender, de emprestá-lo. No caso de Thiago, o Losc Lille, da França, quer um valor fixo na opção de compra após o empréstimo, e é esse o empecilho por enquanto. No entanto, Marcos Braz quer apresentar o atleta de 22 anos antes do dia 13 de janeiro, quando o time se reapresenta para o início da temporada.

Caio Henrique (meio-campista e lateral-esquerdo)

Com a camisa do Fluminense em 2019, Caio Henrique despertou interesse de Grêmio e Flamengo após ser o jogador com mais atuações no Brasil: 65 jogos. O meio-campista, além de lateral-esquerdo, pertence ao Atlético de Madrid e tem como forte sua regularidade. Ressalta-se também que o Tricolor das Laranjeiras corre atrás para renovar por mais um ano o empréstimo junto ao time madrilenho.

E Gabigol?

Mesmo com todos esses nomes circulando no Ninho do Urubu, a torcida flamenguista quer saber, principalmente, de Gabriel Barbosa. O artilheiro do Brasileirão pelo segundo ano seguido, tem a Inter de Milão como seu dono e o Flamengo quer exercer a compra dele. Sem ter Gabigol nos planos da temporada, os italianos pedem 20 milhões de euros pelo atacante. Essa negociação ainda um empasse, pois o jogador de 23 anos ainda sonha em se estabelecer num time grande da Europa. A identificação com o clube do Rio pode ser um dos motivos para ele continuar no Rubro-Negro. Schalke 04, da Alemanha, West Ham e Crystal Palace, ambos da Inglaterra, já sondaram o atleta junto à Inter.

De qualquer forma, sabe-se que o Flamengo está se mexendo no mercado nacional e internacional para reforçar ainda mais sua equipe para 2020, sem cair no comodismo de ser o atual campeão do Brasileirão e da Libertadores.