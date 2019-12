Ídolo do Internacional, D'Alessandro renova até o fim de 2020

Mais um final feliz para D'Alessandro e o Internacional. Nesta terça-feira (31), último dia do ano, o clube anunciou a renovação de contrato com o jogador, que vai para sua 12ª temporada pelo Colorado. Ídolo indiscutível do time gaúcho, o argentino formalizou um novo vínculo que vai até o fim de 2020.

O anúncio oficial foi feito através de postagens no Twitter e no Instagram do Internacional. Na publicação, o meia aparece na narrativa do vídeo, com uma legenda que demonstrava toda a emoção e importância envolvida nessa renovação.

"Mais um ano de história com @dale10! Uma mensagem de um capitão, que também é torcedor, para toda uma torcida. de um colorado para outros milhões, que há 11 anos vivem, juntos, todos os momentos com únicos - e assim seguirão".

Vale lembrar que vínculo antigo entre jogador e clube se encerra no dia de hoje. Aos 38 anos, D'Alessandro já disputou 474 partidas pelo Colorado e marcou 92 gols. Além disso, coleciona títulos. Ao todo, o experiente meia já ganhou a Sul-Americana (2008), a Libertadores (2010), a Recopa (2011), seis Gauchões (2009, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015) e duas Recopas Gaúchas (2016 e 2017).

Boa relação com Eduardo Coudet pode ser trunfo para 2020

Além da idolatria, identificação e paixão envolvendo o argentino e a torcida colorada, uma aposta da diretoria para a próxima temporada é a boa relação de D'Alessandro com Eduardo Coudet, novo treinador da equipe. Como os dois foram companheiros no River Plate e se conhecem de longa data, o meia auxiliará o técnico a passar suas idéias de jogo ao resto do elenco, além de também ajudar no processo de integração e adaptação ao futebol brasileiro.