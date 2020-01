Grêmio oficializa segundo reforço para 2020: volante Lucas Silva, ex-Cruzeiro e Real Madrid

No primeiro dia do ano, o Grêmio anunciou a contratação do volante Lucas Silva até dezembro de 2024, de 26 anos. Assim, o jogador de 26 anos ex-Cruzeiro e Real Madrid é o segundo reforço confirmado pelo time porto-alegrense, juntando-se ao lateral-direito Victor Ferraz.

Lucas estava sem clube, mas foi um dos destaques da equipe de Belo Horizonte nos títulos do Brasileirão de 2013 e 2014. Logo, com sua qualidade na marcação e na saída de bola chamou atenção do Real Madrid, que o contratou em 2015 por 13 milhões de euros. Em seguida, foi emprestado pelos merengues aos franceses do Olympique de Marseille e depois ao próprio Cruzeiro, onde atuou de janeiro de 2017 a junho do ano passado.

Findou 2019 sem clube com o fim de contrato e não renovação junto ao Real Madrid.

O volante Lucas Silva é o novo #ReforçoTricolor para a temporada 2020!

Bem vindo, Lucas! 🇪🇪



👉 Saiba mais sobre o atleta: https://t.co/jtXKxc9qpM pic.twitter.com/5HkyfyeiDd — Grêmio FBPA (@Gremio) January 1, 2020

Em 2015, atingiu seu auge do valor de mercado, segundo o site Transfermarkt: 13 milhões de euros. Mas, hoje, vale apenas dois milhões. No Grêmio, busca retomar a boa forma aos 26 anos de idade.