Sport anuncia contratação de Leandro Barcia, ex-Goiás

O Sport segue se preparando para a nova temporada. Nesta quinta-feira (2), o Leão anunciou a contratação do atacante uruguaio Leandro Barcia, que disputou a última Série A do Campeonato Brasileiro pelo Goiás.

No ano passado, Leandro Barcia atuou por empréstimo na equipe Esmeraldina, que tinha opção de compra fixado pelo Nacional do Uruguai, detentor dos direitos do jogador. O uruguaio foi peça importante na equipe titular do Goiás, onde disputou 48 partidas e marcou nove gols.

Barcia é o sétimo reforço da equipe comandada pelo técnico Guto Ferreira para 2020. O Sport já anunciou as contratações do goleiro Carlos Eduardo, ex-Brasil de Pelotas, os volantes Betinho, ex-Figueirense e Jean Patrick, ex-Cuiabá, o meia Lucas Mugni, ex-Oriente Petrolero, e os atacantes Ewandro, ex-Fluminense, Marquinhos, ex-Ponte Preta.

Apresentação

O elenco do Sport se reapresenta para dar o início a temporada nesta quinta-feira, às 14h30, no CT, em Paratibe.