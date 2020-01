Resende e Voltaço fazem bonito na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior

A sexta-feira (3) foi de estreia e vitória para os dois representantes da região Sul-Fluminense na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020, a tradicional Copinha. O Voltaço enfrentou o América-MG em Porto Feliz e saiu com a vitória pelo placar de 1 a 0. Já o Resende, enfrentou o ABC-RN em Guaratinguetá, e conseguiu o triunfo por 2 a 0.

A equipe de Neto Colucci mostrou que o Voltaço continua no mesmo gás de 2019. Embora com caras novas, o time manteve a coletividade e a consistência do ano anterior. O gol da vitória foi marcado pelo centroavante Neemias, logo aos 6 minutos do primeiro tempo. Em ritmo lento, a partida continuou sem grandes sustos para nenhuma das equipes e o Voltaço soube administrar o resultado que o coloca na liderança do grupo 8, ao lado do Galvez-AC, que também venceu por 1 a 0 o Desportivo Brasil. O América ainda teve um jogador expulso, o que contribuiu para que o jogo ficasse morno.

Foto:Divulgação/Resende

O estreante Resende também conseguiu um grande resultado em Guaratinguetá sob o comando de Sandro Sargentim. A equipe, que já havia conseguido um bom desempenho no estadual da categoria em 2019, encarou, nesta terça-feira, um desafio maior, a nível nacional. E não decepcionou.

Embora tenha vencido com uma diferença maior que a do Voltaço, o Gigante do Vale foi pressionado pelo ABC-RN, que chegou a colocar duas bolas na trave. Mas, aos 23 do segundo tempo, o Resende contou com o vacilo da defesa adversária, que marcou um gol contra, tirando a igualdade do placar. Poucos minutos depois, Leo Pedro fez boa jogada pela esquerda e a bola sobrou para Bolt marcar. O goleiro Pedro fez boas defesas, que ajudaram a manter a diferença para o Resende.

Com o resultado, o Resende assume a vice-liderança do grupo 24, já que o São Bento goleou o Mathiqueira por 4x0 e se mantém no topo da classificação parcial. O próximo compromisso do Resende será contra a equipe do Manthiqueira, na próxima segunda-feira, às 13h. O Voltaço enfrenta o Desportivo Brasil, no mesmo dia e horário.