Com golaço de Erik Pulga, River-PI surpreende e bate Atlético-MG na  Copa São Paulo

Sexta-feira (3), dia de estreia do Atlético-MG e River-PI na Copa São de Futebol Júnior, pelo Grupo 23. No estádio do Joaquinzão, em Taubaté, o Tricolor Mafrense levou a melhor e venceu por 1 a 0. O atacante Erik Pulga marcou o único gol.

A equipe piauiense ditou o ritmo da partida e encontrou o ponto fraco do Galo: os lado do campo. Aos 7', Vitinho recebeu na linha de fundo, deu linda caneta no marcador, invadiu a área e cruzou, mas a zaga alvinegra terminou com a festa e cortou.

Nove minutos depois, o Atlético respondeu na categoria de Matheus Stockl. Após cobrança de escanteio, o volante pegou de primeiro e acertou o ângulo. No entanto, o goleiro Pedro Henrique voo para salvar.

Aos 27', Bagaceira cruzou rasteiro. Jean espalmou errado. À espreita, Erick finalizou no rebote e o arqueiro envolveu a redonda nos braços. Antes do término da partida, Felipe Garcês perdeu grande oportunidade ao ficar cara a cara com o arqueiro alvinegro.

Conseguindo ameaçar mais o adversário, o River converteu logo no início do segundo tempo. Na maior categoria, Erick Pulga colocou a marcação para dançar, driblou quatro, deixou o goleiro no chão e balançou as redes.

Aos 42', o Tricolor Mafrense partiu em contra-ataque. Moisés Leão entrou na área com liberdade e chutou em cima de Jean.

Outro jogo do grupo

Dono da casa, o Taubaté venceu por 3 a 0 Capital-TO. Devido o saldo de gols, o Burro da Central dorme na liderança do Grupo 23.