Olho Nele! Danilo vive expectativa de jogar sua primeira Copa São Paulo pelo Joinville

Cerca de 128 times e mais de três mil atletas disputam o troféu da opa São Paulo de Futebol Júnior, que coroa a melhor equipe do Brasil formada por jovens de até 20 anos e, consequentemente, a intitula como a melhor base de futebol do país.

Dentre estes 128 times, está o Joinville Esporte Clube, que vem para a sua 14ª participação na competição. A primeira participação do tradicional clube de 43 anos de Santa Catarina foi no ano de 1982. Sua melhor classificação desde então foi foi em 1988 quando foi eliminado nas semifinais.

Lotado de sonhos e de esperanças, o ônibus do Joinville viajará pela Rodovia Santos Dumont até a capital paulista para depois seguir percurso pela Washington Luís até a cidade de Balsamo. A cidade fica localizada próxima a cidade de São José do Rio Preto. Pelo percurso são quase 1000 Km e quase 12 horas de viagem, de carro. Dentro do ônibus do clube está uma promessa da base do clube em busca de um sonho antigo de se tornar jogador de futebol. Trata-se do jovem Danilo, meio-campista do clube.

O jovem, de 19 anos, chegou ao Joinville em 2019 e participa pela segunda vez da Copinha. O atleta já havia disputado em outra oportunidade a competição pelo Atlético Goianiense, no ano de 2018. Recuperado de uma lesão, o meia acha que a qualidade do elenco e dos treinamentos do JEC estão colaborando para que a equipe possa fazer uma boa competição.

"A comissão técnica e o treinador Pedrinho fizeram um bom planejamento e uma boa preparação para nós e temos grandes chances de chegar longe nesta edição. Sinto que estamos indo bem preparados para esta edição. Mas também não podemos menosprezar nossos adversários. Mirassol, Linhares e Nova Iguaçu são boas equipes e que tem as mesmas oportunidades que nós. O futebol é imprevisível e não podemos entrar de nariz empinado”, comentou o meia.

O Joinville está no grupo 10 e disputará a primeira fase da competição contra os clubes Mirassol, Linhares e Nova Iguaçu. Passa para a próxima fase o melhor classificado do grupo.