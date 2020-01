CRB vence Vila Nova pelo placar mínimo na abertura do Grupo 16 da Copinha

Nesta sexta-feira (3), a Copa São Paulo de Futebol Júnior teve o seu segundo dia de jogos. No grupo 16, os confrontos foram equilibrados, e sob o calor intenso da cidade de Taboão da Serra. As partidas ocorrem no Estadio Municipal Vereador Jose Ferez.

O CRB bateu o Vila Nova por 1 a 0, em jogo de poucas oportunidades. O Tigre teve três chances no início do jogo, mas todas jogadas para fora. Já o Galo foi mais eficiente, aproveitando aos 16 minutos da primeira etapa, com Ruan recebendo cruzamento, dominando e batendo colocado, sem chances para o arqueiro rival.

Na etapa final, as chances foram ainda mais raras, mas com o Vila Nova sendo mais perigoso. Entretanto, as duas oportunidades passaram sob a meta rival e nada de mudança no placar.

Na partida que abriu as disputas da chave, o Taboão da Serra bateu a Inter de Limeira por 2 a 0.

O time da casa dominou as ações da partida e aos 13 minutos teve sua primeira grande chance. Mas, as coisas não saíram como deveriam, e Alysson Mota desperdiçou a oportunidade. Na sequência do lance, Marcos recebeu cruzamento na medida, e mandou para o fundo do gol.

A equipe de Limeira nada ameaçou e acabou tomando o segundo na partida, quando Igor recebeu cruzamento rasteiro, e mandou para o gol vazio. Dessa forma, o Taboão abre o torneio na liderança da chave, enquanto a Inter é a lanterna.

Na próxima rodada, o Taboão da Serra recebe a equipe do Vila Nova, às 13h. Na sequência, a Inter de Limeira será a mandante do duelo contra o CRB, às 15h30. Os dois jogos acontecem na segunda-feira (6).