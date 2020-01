Athletico estreia com vitória sobre o Gama no Grupo 14 da Copinha

O Athletico estreou com o pé direito na Copa SP de Futebol Júnior, vencendo o Gama por 2 a 0 na tarde desta sexta-feira (3). Sob o forte sol de Jundiaí, a equipe paranaense começou com ritmo intenso, e marcou logo aos 17 minutos, quando o camisa 9, Vinícius Mingotti, aproveitou bom cruzamento da esquerda e estufou as redes. O passe para gol foi de Vinícius Kaue, que foi expulso ainda no primeiro tempo, aos 44 minutos, após receber o segundo cartão amarelo.

Com um a menos, o Furacão focou nos contra-ataques já que sofria forte pressão da equipe do Gama. O gol da vitória veio aos 32 da segunda etapa, quando Bruno Leite lançou Iago, que deu uma meia lua no goleiro e marcou. A última tentativa do Gama foi no finalzinho da partida, quando Muriel desperdiçou cobrança de pênalti.

Com a vitória o Furacão fica líder do Grupo 14, com três pontos, já que Rio Claro e Paulista empataram em 0 a 0 no outro jogo do grupo.

Na próxima rodada, o Athletico enfrenta o Rio Claro, segunda-feira (3), às 16h15. Já o Gama encara o Paulista, no mesmo dia, mas as 14h.