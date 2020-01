Ênio decide, Botafogo vence Visão Celeste e estreia com o pé direito na Copa SP de Futebol Júnior

Não foi fácil, mas o Botafogo estreou com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde desta sexta-feira (3), o Alvinegro carioca encontrou resistência do organizado time do Visão Celeste-RN, mas contou com o poder de decisão do camisa 10 Ênio para triunfar por 2 a 0, em partida realizada em Bauru, pela primeira rodada do Grupo 4.

Apesar de ser franco favorito no duelo, o Botafogo teve dificuldades para dominar a equipe adversária, que chegou a ser melhor em algumas partes do jogo. No primeiro tempo, por exemplo, foi o Visão Celeste que assustou primeiro, apesar do Glorioso ter desperdiçado duas boas chances de abrir o placar, aos 31 e aos 40 minutos.

Aos 43, os potiguares responderam com Bisneto, que disparou um arremate que assustou a meta do goleiro Andrew. Mas ficou por isso mesmo. A etapa inicial, bastante truncada em alguns momentos, terminou em 0 a 0. Mas esse panorama estava para mudar.

Assim como no primeiro, o Botafogo levou um susto nos primeiros minutos do segundo tempo. Após um escanteio cobrado para a área, Marcelo emendou um belo voleio no ângulo, mas novamente Andrew apareceu para salvar o Alvinegro. A partir daí, a equipe carioca mudou a postura e passou a tomar conta do jogo.

Aos 14, chegou a abrir o placar de rebote, mas viu o árbitro da partida anular o gol por conta de um impedimento na jogada. Foi então que apareceu a estrela de Ênio, o nome da partida. Três minutos depois, o camisa 10 aproveitou a sobra de uma grande defesa do goleiro João Victor e colocou a bola para o fundo das redes. Botafogo 1 a 0.

Embalado com o gol, o Glorioso ampliou aos 25, novamente com Ênio. Dessa vez, o jogador desviou um chute de Michel e enganou o arqueiro adversário, que nada pôde fazer para evitar o segundo do time do Rio de Janeiro. A partir daí, o duelo se decidiu, tendo em vista que o Visão Celeste sentiu os gols sofridos e não conseguiu mais criar perigo.

Novorizontino vence e lidera o Grupo 4

Na partida que abriu a primeira rodada em Bauru, o Novorizontino bateu o Noroeste por 3 a 1 e assumiu a liderança do Grupo 4 da competição pelos critérios de desempate - a equipe paulista tem mais gols pró do que o Alvinegro.

Os próximos embates do grupo acontecerão na segunda-feira (6). Enquanto os líderes Botafogo e Novorizontino se enfrentam às 17h, Visão Celeste e Noroeste duelam para tentar ganhar uma sobrevida na Copinha, às 19h15. Horários de Brasília.