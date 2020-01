Foguinho marca quatro vezes e Chapecoense estreia na Copinha com goleada no União ABC

A Chapecoense estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior com goleada diante do União ABC-MS​​​​​ nesta sexta-feira (03). Ainda pelo Grupo 22, São Raimundo-RR também garantiu bom placar diante do Usac-SP: 3 a 0.

Na próxima rodada, o Usac entra em campo diante do União ABC na segunda-feira, (06). Enquanto a Chape duela contra o São Raimundo no mesmo dia, às 15h15, no estádio Francisco Marques Figueira, o Suzanão.

Gol relâmpago da estrela do jogo

Não demorou para o Verdão abrir o placar, após lançamento do lateral Mancha do meio de campo, Foguinho avançou no campo adversário e mostrou experiência na hora de finalizar, abrindo o placar aos dois minutos de jogo com categoria.

A segunda chance da Chape veio aos 12 minutos, quando o meia Rafael aproveitou a sobra de bola após cobrança de lateral, mas o goleiro Breno salvou o União ABC. No lance seguinte, a equipe o União aproveitou os espaços com velocidade e levou perigo à meta de Arthur pela primeira vez na partida.

Após os 15 minutos o jogo diminuiu o ritmo. O Verdão apostou em lançamentos para dentro da área e na infiltração dos meias no campo adversário, enquanto o União arriscou nos espaços que foram criados. Aos 20, Phelipinho, do ABC, arriscou e a bola bateu na rede pelo lado de fora.

Mas o garoto não desperdiçou outra chance e aos 30 minutos foi o autor do gol após um descuido da defesa alviverde. Dois minutos depois a Chape tentou retomar a partida quando Luzzi mandou a bola na trave, mas o primeiro tempo terminou sem novas alterações no placar.

No início da segunda etapa Foguinho avançou para a área adversária e lançou para Buzatto, mas o goleiro Breno se antecipou e chegou antes do atacante. Mas o camisa 10 não perdeu outra oportunidade e ampliou o placar, deixando a Chape na frente de novo e marcando pela segunda vez na partida.

O atacante Buzatto também não deixou escapar outra oportunidade, Foguinho fez a jogada e deixou o atacante na cara do gol, que empurrou para dentro da rede aos nove minutos do segundo tempo: 3 a 1 para a Chapecoense.

Depois disso foi difícil segurar o camisa 10, Foguinho invadiu a área e marcou mais um, fazendo um hat-trick aos 21 minutos. No lance seguinte o lateral Ludke derrubou o adversário na área e o pênalti foi marcado, mas o goleiro Arthur acertou o lado e salvou a Chape.

Antes de ser substituído, Foguinho ainda anotou seu quarto gol na partida aos 29 minutos. Nos minutos finais os times equilibraram o jogo diante do desgaste físico de ambas equipes. O jogo terminou encerrado pelo placar de 5 a 1 para o Verdão do Oeste.