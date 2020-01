Fluminense goleia o Socorro na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Fluminense e Socorro se enfrentaram nesta quinta-feira (02), em Itu. A partida foi válida pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tricolor goleou por 5 a 0. Luiz Henrique, Lucas Ribeiro, Jefferson marcaram no primeiro tempo. No segundo, Denílson e Jhon Kennedy completaram o placar elástico.

1º tempo

O Fluminense saiu na frente logo aos 13’, com Luiz Henrique. Após cruzamento de Guilherme, Martinelli deixou para o jogador, que mandou para o fundo das redes. E ampliou dois minutos depois, com Lucas Ribeiro. Wallace tocou para o atacante, que marcou um golaço, sem chances para o goleiro Miguel, e aumentou a vantagem do Tricolor.

Seguindo no ataque, o Fluminense quase chegou ao terceiro aos 20’. Luiz Henrique soltou a bomba e a bola passou perto do gol. No minuto seguinte, mais um gol da equipe carioca, dessa vez com Jefferson. Após falha da zaga adversária, o camisa 11 da equipe marcou o terceiro gol na partida. Já o Socorro só conseguiu ameaçar aos 41’, com Brendo, que tentou o lançamento na área. No entanto, Cipriano tirou o perigo.

2º tempo

Mesmo em vantagem, foi o Fluminense que teve a primeira boa chance do segundo tempo. Aos cinco, Wallace recebeu o cruzamento e cabeceou para o gol. A bola passou perto da trave. E aos 17’, o quarto gol do Tricolor. Denílson roubou a bola de Paulo e bateu da entrada da área. Aos 24’, o Socorro tentou diminuir em contra-ataque, mas Luan recuperou para a equipe carioca.

O quinto gol saiu aos 30’, com Jhon Kennedy. Guilherme fez o lançamento para o jogador, que passou pelo goleiro e mandou para o fundo das redes. O adversário ainda tentou outro contra-ataque, aos 34’, mas novamente parou na marcação tricolor. Nos acréscimos, a equipe de Sergipe tentou pressionar. Jamaica cobrou falta, mas a zaga do Tricolor afastou, mas permitiu o rebote. No entanto, Marcelo Pitaluga fez a defesa.

Ituano também estreia com vitória

No outro jogo do grupo 15, na tarde desta quinta-feira, o Ituano bateu o Vilhenense-RO por 1 a 0. Em cobrança de falta, Matheus Canhota marcou o único gol da partida. O clube paulista começou o jogo dominando e o gol saiu logo aos dez minutos de jogo. E teve chances de ampliar, mas esbarrou no goleiro Willian, do Leão do Norte. Já a equipe de Rondônia empatou no segundo tempo. No entanto, o árbitro da partida anulou o gol alegando falta no lance.

Foto: Miguel Schincariol / Ituano FC

E agora?

Com os resultados, Fluminense e Ituano chegaram aos primeiros três pontos na competição. O Tricolor leva vantagem no saldo de gols e começa na liderança do grupo. A segunda rodada será no próximo domingo (05). Vilhenense e Fluminense se enfrentam às 18h30 (de Brasília). Mais tarde, às 20h45, Ituano e Socorro completam a rodada do grupo. Os jogos serão em Itu, sede do grupo.