Internacional estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior com vitória sobre o Confiança-PB  

Internacional e Confiança-PB estrearam na tarde desta sexta-feira na Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Grupo 7. No Estádio Antonio Lins Ribeiro, o Colorado levou a melhor e venceu pelo placar de 3 a 0, com gols de Cesinha, Tiago e Praxedes, todos marcados ainda na primeira parte do jogo.

Extremamente favorito no duelo, o time gaúcho foi para cima na primeira etapa. Logo aos 9 minutos de jogo, Cesinha abriu o placar. Após cruzamento de Matheus Monteiro, o camisa 10 mandou a bola para o fundo da rede.

Mesmo com o placar aberto, o Colorado seguiu pressionando o adversário e chegou ao segundo e terceiro gol logo em seguida. Aos 19, Lucas cruzou por baixo e Tiago apareceu para aplicar. No minuto seguinte, logo após a saída de bola, Praxedes aproveitou que a equipe paraibana ainda sentia o gol sofrido, avançou com a bola e soltou a bomba de fora da área, não dando chances pro goleiro.

Na segunda etapa a equipe colorada diminuiu o ritmo, mas ainda assim levou perigo para a defesa do Confiança. As boas chances do time gaúcho pararam nas mãos do goleiro Marcos. Sem conseguir esboçar reação, os paraibanos não foram capazes de mudar o panorama e incomodar o Internacional, que controlou o triunfo.

Capivariano na cola

No outro jogo do grupo na rodada de abertura da competição, Linense e Capivariano se enfrentaram, com o segundo levando a melhor e vencendo por 2 a 0. Com o resultado, tanto Inter quando Capivariano podem garantir a classificação já na próxima rodada.

A vitória garantiu os três primeiros pontos do Internacional, que enfrenta o Linense na segunda-feira (6), às 19h15. No mesmo dia o Confiança enfrenta o Capivariano, às 17h. Horários de Brasília.