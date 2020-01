Após títulos no Fortaleza, Matheus Inácio é apresentado como novo goleiro do Bangu

O Bangu tem um novo goleiro para 2020. Matheus Inácio, de 27 anos, chega ao Alvirrubro após participar da escalada do Fortaleza em competições nacionais nos últimos anos. Ele, que esteve no elenco que conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro e a Copa do Nordeste de 2019, é o sexto reforço para o time comandado por Eduardo Àllax.

Natural de Mairinque, São Paulo, Matheus Inácio chegou ao profissional defendendo a camisa do Grêmio Barueri, até se transferir para o Atlético-GO. Em seguida, em 2014, o goleiro jogou a Série B do Brasileiro pelo Bragantino e chamou a atenção da Ponte Preta, que havia conquistado o acesso à Série A. Na equipe de Campinas, ele ficou nas temporadas 2015 e 2016, chegando no ano seguinte ao Fortaleza.

Pela primeira vez no Rio de Janeiro, Matheus Inácio projeta um ano de sucesso em Moça Bonita. Ele destaca o projeto apresentado como determinante para fechar com o Alvirrubro, frisando a importância da disputa do Campeonato Brasileiro:

"A minha motivação de ter vindo para o Bangu foi justamente o desejo que o clube tem de crescer. Quero fazer fazer parte desta construção e foi por isso que aceitei o desafio. Temos tudo para fazer um bom ano, tentando repetir a boa campanha do último Campeonato Carioca, avançando fases na Copa do Brasil e buscando o acesso na Série D do Campeonato Brasileiro, que é o maior objetivo. Agradeço aos que acreditaram no meu trabalho e vou dar o meu melhor para mostrar que fizeram uma boa contratação", ressalta Matheus, que completa falando de seu estilo de jogo:

"Eu sou um goleiro que busca transmitir bastante segurança e que gosta de jogar com os pés. Espero demostrar tudo isso durante os jogos, mostrando para o torcedor essas qualidades e não ficando somente em palavras."

Defendendo as cores do Fortaleza, Matheus Inácio conquistou a Taça dos Campeões em 2017, mesmo ano do vice da Série C do Brasileiro. Na temporada seguinte, participou da campanha que reconduziu o Tricolor do Pici à elite do futebol, com o título da Série B. Em 2020, além do Campeonato Cearense, foi campeão da Copa do Nordeste.

No Campeonato Carioca, o Bangu estreará contra o Vasco da Gama, em 19 de janeiro, às 16h, em São Januário. Desde o dia 2 de janeiro, a equipe vem realizando pré-temporada no CT João Havelange, em Pinheiral, Sul Fluminense.