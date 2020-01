Udinese anuncia empréstimo do atacante Felipe Vizeu ao Athletico-PR

O atacante Felipe Vizeu foi novamente emprestado pela Udinese. Após atuar em 2019 com a camisa do Grêmio, ele agora segue para o Athletico-PR, onde joga até 31 de dezembro de 2020.

Na temporada passada, Vizeu sofreu com problemas físicos e fez apenas 26 jogos, com cinco gols marcados. Em Curitiba, Vizeu chega para substituir a perda do atacante argentino Marco Rúben, principal referência do ataque do Furacão em 2019.

Felipe #Vizeu in prestito all' @AthleticoPR

Cessione a titolo temporaneo fino al 31 dicembre 2020

Revelado ao profissional pelo Flamengo, Felipe Vizeu ainda a busca se firmar em algum time. Desde que saiu do Rubro-Negro, direto para a Itália, não ganhou ritmo de jogo, nem mesmo no Grêmio. Agora, no Athletico, espera espantar de vez a má fase física e voltar ao status de quando foi contratado pela Udinese.