Duas viradas no Grupo 31 da Copinha: Ceará e São Caetano começam com vitória

O 31º grupo da Copa São Paulo de Futebol Júnior foi visto tanto na hora do café da manhã quanto no almoço. Primeiro, a equipe da casa, o Nacional-SP, foi derrotado pelo São Caetano pelo placar de 3 a 1 no Estádio Nicolau Alayon. Já depois das 11h, foi a vez do Ceará bater seu adversário, o Canaã-BA, por 2 a 1. Ambos somaram três pontos de virada.

Tradicional time da Barra Funda, bairro da zona oeste paulistana, o Nacional até que saiu à frente do marcador manual: Denilson, aos 36 minutos foi quem deu alegria à torcida tricolor. Mas, no intervalo, o técnico da Anderson Lima puxou a orelha do Azulão do ABC. E deu certo, principalmente para o agora artilheiro Ronaldo, que fez jus ao nome neste sábado (4).

Logo aos 2' do segundo tempo, Ronaldo empatou. Aos 4', o mesmo Ronaldo fez o segundo e pôs a equipe do ABC paulista com vantagem. E quando o o Nacional tentava uma reação, veio o hat-trick do atacante do São Caetano aos 38', fechando a conta e dando a vitória aos visitantes.

Ceará 2x1 Canaã-BA

No outro jogo da chave, o confronto entre nordestinos deu a cara enquanto muitas pessoas almoçavam. Com um clima nublado em São Paulo, a partida teve cenário propício à muita movimentação. O começo foi frenético: Vidal abriu o placar para a equipe de Irecê-BA no Nicolau Alayon já no segundo minuto de confronto, aproveitando jogada pelo meio da defesa alvinegra. No entanto, após persistir por duas vezes, Marco Antônio cabeceou à queima-roupa na frente do goleiro baiano e empatou aos 13'.

Foto: Reprodução/São Caetano

O segundo tempo foi marcado pelas chances perdidas do Ceará, que teve a oportunidade de fazer ao menos mais dois gols. E numa dessas investidas, a árbitra Fernanda dos Santos marcou pênalti, convertido também por Marco Antônio aos 18'. À frente no placar, o Ceará seguiu administrando até o apito final.

Com o passar da primeira rodada, o São Caetano lidera, seguido pelo Ceará, ambos com três pontos, mas o time paulista fica em primeiro pelo saldo (+2 contra +1). Canaã e Nacional fecham o grupo. Na próxima ronda: Nacional-SP x Canaã-BA, às 13h, e São Caetano x Ceará, às 15h15, os dois jogos na terça-feira (7).