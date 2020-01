Debaixo de forte chuva, Corinthians derrota Retrô-PE na Copa São Paulo

Nesta sexta-feira (03), tivemos a estreia do grupo 11 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com sede em Franca, cidade do interior paulista, o grupo conta com Corinthians, Retrô-PE, Fluminense-PI, além do dono da casa, Francana.

As partidas do grupo

Pelo jogo de abertura, o Fluminense do Piauí bateu o Francana pelo placar de dois a um com ambos os gols sendo marcados pelo atacante Lucas. Imperi descontou para o Francana.

Na partida principal, o Corinthians enfrentou o Retrô debaixo de uma forte chuva. A primeira etapa foi marcada pelo equilíbrio e pela disputa da posse de bola principalmente na região do meio campo.

Apesar da igualdade, o Corinthians chegou ao gol aos 34 minutos após cruzamento de Lucas Piton para o atacante Walysson que mandou para as redes, mas o tento foi invalidado por conta da posição irregular do camisa nove alvinegro.

O segundo tempo, foi atrapalhado pela tempestade que castigou o gramado do estádio "Lanchão". Apesar dessa dificuldade o Corinthians conseguiu encontrar seus gols.

O primeiro saiu aos 34, em cobrança de escanteio, Xavier pegou a sobra e mesmo deitado empurrou para as redes. A vantagem foi ampliada aos 42, quando o meia Ruan Oliveira acertou belo chute de fora da área e contou com a falha do goleiro Renan para dar números finais ao jogo.

Os times do grupo 11 voltam a se enfrentar na próxima segunda-feira (6), com o Francana jogando contra o Retrô, às 19h15. Mais tarde, às 21h30, o Corinthians encara o Fluminense-PI.