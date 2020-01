Por valor acima da multa, Reinier está próximo de deixar Flamengo e ir ao Real Madrid

A negociação entre Real Madrid e Flamengo por Reinier Jesus está próxima do desfecho. Reunião na última sexta-feira (3) deixou o acordo bem encaminhado. Há cerca de um ano no radar espanhol, o jovem de 17 anos despertou ainda mais o interesse do time merengue, que pagará 35 milhões de euros ao clube carioca, mesmo que a multa contratual do meio-campista seja de € 30 milhões.

Como só completa 18 anos no dia 19 de janeiro, Reinier ainda fica no Rio este mês, mas ainda não há nada definido se o jogador seguirá no Flamengo até ao menos o meio de 2020. Caso essa permanência até junho seja confirmada, o garoto se apresenta em Madrid para já participar da pré-temporada dos europeus.

Nascido em Brasília-DF, o meia ganhou destaque no time de Jorge Jesus, se tornando quase um 12º jogador. Já com uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro na bagagem, Reinier participou de 15 jogos na campanha campeã da Série A 2019. Marcou seis gols e deu duas assistências. Muito provavelmente, como aconteceu com Vinícius Júnior e Rodrygo, o atual atleta do Flamengo integraria primeiramente o Real Madrid B para poder se adaptar mais calmamente.